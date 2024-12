Profesor intenta prender antorcha por olimpiadas escolares en SJL y niña termina con graves quemaduras

Una menor de solo 17 años de edad terminó con graves quemaduras cuando participaba en la inauguración de los juegos olímpicos del colegio Francisco Bolognesi de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho.

Según explicó su madre, Betsaida Cáceres, un docente de esta institución intentó encender una antorcha y terminó empapando con líquido a la estudiante. La menor presenta quemaduras en el rostro, cuello y brazos. Por ello, ha requerido cinco intervenciones quirúrgicas continuas

"Ella quiere justicia, que otro niño no pase por lo mismo", declaró para Latina TV desde el Hospital Nacional Dos de Mayo. La madre remarca que se habría tratado de una negligencia por parte del profesor. "Ella seguía con la antorcha y en ningún momento le indica que se retire. Él directamente le lanza a mi hija, ni siquiera al platón", agrega.

Betsaida también menciona que el docente se había comprometido a brindar apoyo a la menor, pero no lo ha cumplido. "15 días después del accidente, el profesor recién se acerca, me hace un Yape de 100 soles y pide disculpas. De ahí hasta ahora, no se ha vuelto a comunicar conmigo", aseguró la madre de familia.

La señora denuncia que el docente, identificado como Henry David Gonzales Flores, continúa trabajando en la institución educativa. Asimismo, remarca el poco apoyo que ha recibido de las autoridades, ya que ha dejado de trabajar para atender a la menor durante más de 1 mes y medio. Además, indica que ha tenido que gastar los ahorros que guardaba para que su hija pueda estudiar la carrera de Administración.

"Yo hace un mes y medio ya no laboro porque estoy pendiente de mi hija, tengo que estar al cuidado de ella las 24 horas. Ahora he dejar de velar por mi hijo y mi madre, que es de la tercera edad. El profesor no piensa en eso", concluyó.

Finalmente, señala que la escolar de 17 años será sometida a más operaciones. Por ello, ha puesto a disposición el número 935 093 334 para recibir cualquier tipo de ayuda.

