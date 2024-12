El matemático peruano, Romildo Silva Cuadros, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha encontrado su camino en la ciencia por su pasión en la investigación espacial, lo cual lo ha llevado a ser reconocido internacionalmente mientras que su fe lo guía en cada paso de su carrera. Él fue seleccionado como Científico de Tripulación en la Misión Aurora que tiene como objetivo desarrollar soluciones frente a los desafíos que surjan durante una próxima exploración a Marte con la finalidad de colonizarlo.

Romildo Silva descubrió su pasión por el mundo de la exploración espacial gracias a las matemáticas. Foto: Romildo Silva

Desde su infancia, Romildo se cuestionó el sentido de la vida y el propósito del ser humano. Su búsqueda de respuestas lo llevó a estudiar Filosofía, pero fue en las matemáticas donde encontró la objetividad que tanto anhelaba. En ese sentido, su vida dio un giro significativo cuando se interesó por la investigación científica en el sector espacial, gracias a la influencia de un compañero de clase.

¿Quién es el matemático que logró ser científico de tripulación en la Misión Aurora?

Romildo Silva Cuadros proviene del pueblo Marco, del distrito de Huamantanga, en la provincia de Canta. Desde muy pequeño su curiosidad lo llevó a descubrir su pasión por la ciencia. Las diversas interrogantes que se planteaba influyó en su actual vocación por la exploración espacial. A través de su participación en grupos como Space-UNMSM y la Fundación Acercándote al Universo FAU de México, Romildo se sumergió en el fascinante mundo de las investigaciones espaciales.

Romildo Cuadros durante su participación en el Congreso realizado en Milán Italia. Foto: Romildo Silva

Tras años de esfuerzo y dedicación, Romildo Silva fue seleccionado para el cargo de científico de tripulación para la Misión Aurora desarrollada en Polonia. "Terminando Matemática me di cuenta que la ciencia es muy amplia. Lo que llamaba ciencia desde muy niño era muy amplio. Las matemáticas están presentes en todo. Siempre he tenido respeto por aquellas personas que han llegado a la luna o que han desarrollado cohetes. Conocí a un amigo, Ribaldo Durán (astronauta análogo), él me introdujo al sector espacial y empezamos a trabajar en artículos. Este año ha sido muy provechoso, se ha logrado llegar a congresos internacionales donde hubo presencia de agencias espaciales como la NASA, ESA, ISRO, entre otras", sostuvo Romildo en diálogo con La República.

¿Cuál es la finalidad de la Misión Aurora?

La Misión Aurora se desarrolló en Polonia y tiene como finalidad desarrollar soluciones innovadoras frente a los desafíos que surjan durante la exploración al planeta Marte. Esta iniciativa se desarrolla en un entorno simulado en la Tierra, diseñado para replicar las extremas y adversas condiciones del Planeta Rojo, abarcando desde la supervivencia humana hasta la mejora de sistemas tecnológicos necesarios para una colonización efectiva. Además, la misión se enfoca en fomentar la investigación científica y promover la inclusión de mujeres y jóvenes latinos en el ámbito espacial, lo que contribuirá al avance de las disciplinas STEM y a la industria aeroespacial en Perú, México y el resto de Latinoamérica.

Ejecución de la Misión Aurora en Polonia a fin de estudiar las condiciones en Marte. Foto: Romildo Silva

En conversación con La República, Romildo Silva señaló que la humanidad "viaja al espacio para resolver problemas de la Tierra". Además, resaltó que el siguiente objetivo del ser humano es "ir a otros planetas y que la vida sea interplanetaria. Es ahí que surge la idea de ir a colonizar y explorar la Luna y Marte. También, la idea es tener asentamientos humanos allá. Como seres humanos aquí en la Tierra pasamos por muchos problemas y en el espacio se puede estudiar mejor estas condiciones", sostuvo.

"Vamos al espacio para solucionar problemas de la Tierra"

Otro aspecto que Romildo Silva destacó fue la necesidad que tiene el ser humano en la exploración y colonización de otros planetas. A largo plazo, se espera que las investigaciones realizadas den pie a que la vida sea interplanetaria y que cualquier personas pueda viajar al espacio. "Nosotros vamos al espacio para solucionar problemas aquí en la Tierra", es la frase que usaron los tripulantes en la Misión Aurora. En ese sentido, la investigación determinará cómo responderá el cuerpo humano en una futura colonización al Planeta Rojo.

Durante el Congreso Internacional, Romildo Silva presentó su investigación sobre una plataforma aérea de transporte para los primeros astronautas en Marte.

"Hemos simulado unas vivencias en Marte, cómo sí estuviéramos allí. Entonces, hemos vivido bajo las condiciones de Marte", acotó. Y es que uno de los puntos clave de la Misión Aurora es brindar soluciones innovadoras ante situaciones que puedan vivir los astronautas al instalarse en el planeta vecino tomando en cuenta el impacto de nuestro organismo.

Reconocimiento internacional

Por otro lado, Romildo Silva no pudo evitar expresar su emoción al participar en el International Astronautical Congress IAC-2024, en donde se reunieron destacadas figuras de la astronomía, entre ellas la NASA, ESA, entre otras. Además, pudo compartir su investigación frente a estas importantes instituciones que están dedicadas a la exploración espacial. Cabe resaltar que dicho congreso es considerado uno de los más importantes del sector espacial y se llevó a cabo del 14 al 18 de octubre en Milán, Italia.

"Para mí ha sido muy grande, rescato muchas cosas del sector espacial. Ha sido un congreso internacional, quizás el más importante a nivel mundial en donde se han presentado avances significativos de las agencias espaciales, incluyendo a la NASA. El ser humano es maravilloso, yo tengo bastante fe en la humanidad por los avances desde la colectividad. He quedado maravillado de la tecnología que se ha presentado en el congreso en Milán. En mi caso, llevé una investigación sobre una plataforma aérea de transporte para los primeros astronautas en Marte", concluyó.