La doctora Luz Esmeralda Román, ingeniera textil graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ha sido recientemente galardonada con el prestigioso premio UNESCO - L'Oréal “Por las Mujeres en la Ciencia” 2024. Este reconocimiento, que celebra la contribución femenina en el campo de la investigación científica, destaca el esfuerzo y la dedicación de la peruana, que ha revolucionado el ámbito de los textiles con sus innovaciones tecnológicas, especialmente en el desarrollo de materiales con propiedades antimicrobianas y protección contra la radiación ultravioleta (UV).

Román, nacida en la provincia de Grau, en Apurímac, comenzó su carrera profesional en un entorno desafiante, lleno de sacrificios, pero también de grandes logros. A sus 37 años, esta ingeniera textil de la UNI ha demostrado que la perseverancia y la pasión por la ciencia son claves para transformar la industria textil y dar soluciones sostenibles a problemas globales. Con su visión innovadora, ha logrado posicionarse como una de las líderes en el ámbito científico a nivel regional, inspirando a futuras generaciones de científicas y tecnólogas.

UNI: ¿Quién es la ingeniera que ganó un premio de la UNESCO?

Luz Esmeralda Román inició su recorrido académico con una fascinación por las telas que su madre compraba en su tierra natal, en Apurímac. Desde pequeña, mostró una gran curiosidad por entender los procesos detrás de la confección textil. Este interés la llevó a estudiar ingeniería textil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde fue parte de un pequeño grupo de mujeres en una carrera predominantemente masculina.

A los 37 años, la doctora Luz Esmeralda Román recibió el prestigioso premio regional UNESCO destinado a destacar el trabajo de las mujeres en la investigación científica. Foto: Andina

En sus primeros años, la investigadora enfrentó muchos retos, pero su determinación la impulsó a seguir adelante. "Mi proceso de preparación no fue fácil, yo venía de un colegio de provincia, entonces tenía que esforzarme más y luego de dos años de preparación, a los 19 años, ingresé a la UNI", relató Román a la Agencia Andina.

De la industria a la investigación científica

Después de obtener su licenciatura, Luz Esmeralda Román trabajó en la industria textil, pero pronto regresó a la UNI para profundizar en la investigación. Fue en ese momento cuando se interesó por los textiles funcionalizados, aquellos que tienen propiedades adicionales, como la capacidad antimicrobiana. Su investigación inicial involucró el uso de peróxido de zinc, que, al aplicarse sobre telas, mostraba efectos antimicrobianos.

"Nos dimos cuenta que ese no era el proceso correcto porque era difícil disolverlas. Se me presenta la oportunidad de aprender a sintetizar las nanopartículas y las dejaba ya suspendidas en un líquido y entonces se nos hacía más fácil aplicarlo en tela", explicó la investigadora. Este descubrimiento marcó un hito en su carrera, pues le permitió desarrollar telas más efectivas contra microorganismos patógenos, además de abrir puertas para su maestría en Textil y Moda en la Universidad de Sao Paulo, Brasil.

¿De qué trata su innovador proyecto de la ingeniera de la UNI?

El proyecto por el que la doctora Román fue premiada en 2024 tiene como objetivo la creación de telas funcionalizadas con propiedades antimicrobianas y de protección UV. Trabajando con compuestos como el óxido de cobre y el óxido de zinc, busca prevenir la propagación de bacterias y virus, además de proteger la piel de la radiación solar. “Las telas con protección UV nos protegen de la radiación solar y pueden ayudar a evitar el cáncer de piel”, explicó Román. Las telas antimicrobianas son especialmente útiles en ambientes de alta exposición a bacterias, como hospitales.

Este innovador proyecto, apoyado por su equipo en la UNI y liderado por el doctor José Solís, ha sido financiado por CONCYTEC con un fondo de 500 mil soles. Su objetivo es mejorar la producción de telas funcionalizadas y transferir esta tecnología a la industria textil, con el fin de beneficiar a más personas con productos que combinan salud, sostenibilidad y tecnología avanzada.

Premio UNESCO: “Por las Mujeres en la Ciencia 2024”

El 26 de noviembre de 2024, Luz Esmeralda Román recibió el prestigioso premio “Por las Mujeres en la Ciencia 2024”, otorgado por L'Oréal y la UNESCO. Este galardón tiene como objetivo reconocer a mujeres que contribuyen significativamente al progreso científico y al bienestar de la sociedad. Román, quien fue la única peruana premiada en esta edición, expresó su satisfacción al recibir el reconocimiento: "Es un honor inmenso, es una felicidad, una fuente de motivación para seguir trabajando en esta área de la investigación".

Cuatro investigadoras de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú recibieron un premio de 10,000 dólares cada una para impulsar y continuar con el desarrollo de sus proyectos científicos. Foto: Andina

Este premio no solo destaca su talento y dedicación, sino que también visibiliza la importancia de la inclusión femenina en la ciencia. En el Perú, solo el 25% de los estudiantes en carreras de ingeniería son mujeres, lo que hace que logros como el de Román sean aún más significativos. La investigadora envió un mensaje de aliento a las jóvenes interesadas en la ciencia: "Crean en su potencial, sean curiosas y nunca dejen de hacer preguntas. La ciencia necesita de esa diversidad de ideas que cada una de ellas puede aportar. (...) No se dejen de limitar por estereotipos o barreras de género, además de eso hay que decir que el camino es desafiante, pero también es apasionante, lleno de recompensas, no solo personales, sino también un impacto positivo en la sociedad"