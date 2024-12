Perú está entre los países de Sudamérica con mayor cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian, según la OCDE: solo lo supera Colombia. Foto: composición LR / Comex / Unycos

En el mundo, más del 12% de los jóvenes entre 15 y 29 años son clasificados como “ninis”, aquellos que no estudian, no trabajan ni reciben formación. Este porcentaje se incrementa a nivel nacional, con una cifra por encima del 20% que posiciona al Perú como uno de los más afectados en Sudamérica, solo superado por Colombia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este fenómeno representa no solo un desafío económico, sino también un problema social que limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de miles de jóvenes.

Perú entre los países con la mayor cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian

La situación de los jóvenes peruanos es alarmante: uno de cada cinco no participa en actividades productivas ni educativas. Este grupo, conocido como “ninis”, enfrenta múltiples barreras para integrarse en el mercado laboral o en el sistema educativo. Entre los factores que contribuyen a esta realidad se encuentran la falta de acceso a oportunidades, la desigualdad regional y la informalidad en el empleo.

Según el último gráfico de la OCDE de 2023 sobre la tasa de jóvenes de 15 a 29 años que no trabajan ni estudian ni reciben formación, el Perú destaca en el quinto lugar de los países más afectados por esta problemática, solo detrás de Sudáfrica (42%), Turquía (27%), Costa Rica (24%) y Colombia (23%).

Perú es el quinto país con la mayor cantidad de Ninis. Foto: OCDE.





¿Cuál es el país de Sudamérica con la mayor cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian?

Colombia lidera el ranking en Sudamérica con el mayor porcentaje de jóvenes “ninis”, superando a Perú y otros países de la región. Según datos recientes, más del 23% de los jóvenes colombianos no están involucrados en actividades educativas ni laborales.

¿Qué se puede hacer para revertir esta tendencia?

La OCDE propone una combinación de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso a la educación, fortalecer los sistemas de formación técnica y fomentar la inclusión laboral. Según su propia página web, el organismo internacional resalta lo siguiente.

Implementar políticas macroeconómicas y sectoriales que fomenten inversiones dirigidas a conectar la creación de empleo juvenil con los objetivos medioambientales y el desarrollo sostenible. De este modo, se pretende no solo impulsar el crecimiento económico, sino también asegurar un futuro más justo y sostenible para las futuras generaciones.

En segundo lugar, se sugiere la implementación de subsidios para la contratación de jóvenes en búsqueda de empleo, así como incentivos fiscales que respalden esta iniciativa. Esta estrategia tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de este grupo, asegurando que los beneficios lleguen realmente a quienes más lo requieren.

Además, se podrían ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes en áreas rurales y en regiones con desventajas socioeconómicas. Para ello, es crucial poner en marcha iniciativas locales adaptadas a las particularidades de cada contexto, lo que podría incluir inversiones en infraestructura de transporte y apoyo flexible para el acceso a la vivienda.

Por último, es esencial abordar la discriminación y promover la diversidad e inclusión en los procesos de contratación. Esto se lograría mediante la implementación de leyes y políticas que contrarresten los prejuicios y estereotipos existentes.

¿Qué es la OCDE?

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es una organización internacional compuesta por 38 países miembros, la cual tiene como objetivo promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Fue fundada en 1961 y su sede se encuentra en París, Francia.

El organismo trabaja para fomentar el crecimiento económico, la estabilidad financiera, el empleo, el comercio, la educación, la innovación y la sostenibilidad ambiental. Sus miembros comparten un compromiso con la democracia, el estado de derecho y el libre mercado.