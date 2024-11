Local de evaluación para Ascenso Docente 2024, vía Minedu: consulta las sedes y horario

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que alrededor de 90.000 profesores nombrados de colegios públicos podrán participar en el Concurso de Ascenso Docente 2024, programado para el próximo domingo 24 de noviembre. Los postulantes podrán consultar sus sedes de examen este miércoles 6 de noviembre.

Los docentes de la Carrera Pública Magisterial (CPM) se han inscrito previamente con el fin de acceder a mejores condiciones salariales. La evaluación se llevará a cabo en formato impreso, con un total de 60 preguntas que los participantes deberán responder en un tiempo máximo de tres horas.

El ministro de Educación, Morgan Quero, destacó que este año ha habido un aumento del 30% en las inscripciones en comparación con el 2023, lo que refleja el creciente interés y las aspiraciones de los docentes peruanos por mejorar su desarrollo profesional. Este incremento subraya el compromiso de los educadores en su formación y la búsqueda de mejores oportunidades laborales dentro del sistema educativo del país.

Los postulantes a la prueba, que consta de 60 preguntas en formato impreso, buscan mejorar sus condiciones salariales. Foto: Andina

¿Cuáles son las sedes para el examen Ascenso Docente 2024?

El Cronograma del Ascenso Docente establece que los postulantes podrán verificar su local de evaluación a través del aplicativo dispuesto por la Dirección de Evaluación de Docentes (DIED), el cual estará disponible a partir del 6 de noviembre de 2024 en la página web del concurso. Para acceder, deberán ingresar su documento de identidad y el código de la imagen que aparecerá en el aplicativo.

Es importante recordar que no será posible cambiar de local, ya que los centros de evaluación son asignados con anticipación según la sede seleccionada durante la inscripción, y no se permiten modificaciones. Además, los participantes deberán presentarse puntualmente al local antes de las 8:00 a.m. para evitar contratiempos.

Puntaje máximo y mínimo para la Prueba Nacional

La Prueba Nacional de Ascenso Docente consta de 60 preguntas relacionadas con conocimientos pedagógicos y didáctica específica, según el grupo de inscripción seleccionado por el postulante. Cada respuesta correcta otorga 1.5 puntos, y la prueba tiene una duración de tres horas. Además, las respuestas incorrectas o las preguntas no respondidas no suman puntaje negativo, ya que se les asigna un valor de cero puntos.

Escala Magisterial Puntaje Máximo Puntaje Mínimo 2da Escala 90 54 3ra Escala 90 57 4ta Escala 90 60 5ta Escala 90 63 6ta Escala 90 66 7ma Escala 90 69 8va Escala 90 69

Minedu: cronograma del ascenso docente 2024

Etapa Nacional

Actividad Fecha Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu. 6 de noviembre Aplicación de la Prueba Nacional 24 de noviembre Publicación de resultados preliminares 4 de diciembre Presentación de reclamos por parte del postulante del 5 al 11 de diciembre Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales 18 de diciembre

Etapa Descentralizada

Actividad Fecha Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante del 5 al 20 de diciembre Solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados, al Área de Escalafón de la DRE o UGEL, a cargo del Comité de Evaluación del 2 al 29 de enero de 2025 Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, y registro de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación del 7 al 31 de enero de 2025 Publicación de resultados preliminares 4 de febrero 2025 Presentación de reclamos por parte del postulante del 5 al 11 de febrero Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada 18 de enero de 2025

Finalmente, la publicación de los ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso docente será el 20 de febrero y entrará en vigencia el 1 de marzo, coincidiendo con el inicio del año escolar 2025.