Luego que el gobierno de Dina Boluarte oficializara que los días 11,12 y 13 de noviembre, se realicen clases virtuales durante el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en los colegios de Lima y Callao, exministros de Educación han criticado dicha disposición, pues consideran que la medida no está justificada y afectará a miles de estudiantes.

Estudiantes recibirpan clases virtuales. Foto: La República

Colegios públicos no tienen plataformas digitales

Al respecto, el exministro de Educación, Idel Vexler, consideró que los colegios públicos nos están preparados para realizar las clases escolares a distancia, pues no cuentan con las plataformas digitales para que los docentes realicen sus clases e interactúen con los educandos.

“Los colegios no están preparados para realizar las clases remotas. Los colegios privados tienen herramientas tecnológicas, en su mayoría, pero ningún colegio público tiene estas herramientas", aseveró. Ante ello, dijo que se debió continuar con las clases presenciales para no afectar el aprendizaje del estudiante.

Cerca de 130.000 estudiantes no asistirán a clases virtuales

Entre las opiniones encontradas, está la del exministro Daniel Alfaro, quien señaló a La República que aproximadamente 130,000 estudiantes en Lima y Callao no cuentan con acceso a internet en sus hogares. Esto significa que este sector de la población estudiantil perderá las clases durante estos tres días de lecciones virtuales, pues no podrán conectarse a las plataformas Zoom o Google Meet.

“Muchos de estos estudiantes dependen de los teléfonos celulares de sus padres, quienes tienen que salir a trabajar y, por lo tanto, no pueden dejar los dispositivos para que sus hijos sigan sus clases”, explicó Alfaro.

El exfuncionario indicó que, según datos recientes, en Lima Metropolitana el 33 % de los estudiantes no cuenta con acceso a internet en sus viviendas, lo que limita gravemente su acceso a las plataformas de enseñanza virtual.

Decreto sobre los días de la APEC. Foto: El Peruano

El exministro también expresó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la ya afectada educación de los estudiantes peruanos. “Desde la pandemia, los escolares han sufrido una pérdida significativa de clases presenciales, lo que ha provocado una crisis en la educación. Tomar esta medida sin tener en cuenta los efectos que tendrá en el rendimiento de los estudiantes solo agravará la situación”, afirmó Alfaro.

Agregó que esta crisis educativa es evidente en las evaluaciones y los exámenes de ingreso a las universidades, donde se refleja un rezago académico entre los jóvenes.

No hay herramientas para la virtualidad en Perú

Por su parte, Marilú Martens, también exministra de Educación, criticó la decisión gubernamental subrayando que el Ministerio de Educación (Minedu) tiene estadísticas que evidencian la falta de herramientas de conectividad entre muchos estudiantes.

"Pese a los datos que maneja el Minedu, parece que no se está tomando en cuenta que una parte significativa de los estudiantes no tiene las herramientas necesarias para recibir estas clases virtuales", indicó.

Añadió que nunca se ha medido la calidad de la educación impartida de forma virtual en el país. "Esta metodología de enseñanza no es óptima, y el servicio por internet no ha sido evaluado en términos de calidad, por lo que no es posible garantizar que la educación virtual sea efectiva", precisó.

Daniel Alfaro también cuestionó la preparación de las instituciones educativas para esta transición rápida a la enseñanza en línea. Según él, muchos colegios carecen de las condiciones necesarias para impartir clases de manera virtual, lo que se traduce en una experiencia educativa limitada y fragmentada para los estudiantes.

14, 15 y 16 de noviembre son declarados como días no laborables

El gobierno estableció que el 14, 15 y 16 de noviembre sean declarados días no laborables para facilitar la realización de la Semana de Líderes de la APEC. Además, el Decreto N.° 110-2024-PCM señaló que algunas actividades van a tener que operar con regularidad, debido a que ofrecen servicios esenciales para la sociedad. Dicha medida incluye tanto al sector público como privado.