En 2019, China Yangtze Power Co., Ltd. adquirió el 83.6% de las acciones de la distribuidora eléctrica peruana por un monto de US$3,590 millones. Foto: La República/ Entrevista conjunta organizada por People’s Daily

Perú se ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera y China ha sido uno de los principales interesados ​​en aprovechar estas oportunidades. Con un mercado en crecimiento y la necesidad de modernización en diversos sectores, el país ofrece un terreno fértil para inversiones en infraestructura, tecnología y energía, sectores clave para el desarrollo económico del país. Luz del Sur, una de las principales empresas distribuidoras de electricidad, es un ejemplo destacado de la colaboración entre China y Perú, al estar bajo la administración de la empresa CYPC, propiedad de China Three Gorges Corporation, la corporación más grande del país asiático dedicada a la generación eléctrica limpia y verde, que busca impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas en el sector energético peruano.

Una de las innovadoras propuestas que plantea CYPC para mejorar la distribución eléctrica en los 65 distritos de Lima, Huarochirí y Cañete es la implementación de medidores inteligentes (AMI System Cockpit). Con esta nueva tecnología, los consumidores podrán controlar mejor su uso de energía y potencialmente reducir sus facturas de energía al proporcionarles información detallada sobre su consumo. Además, aumentará la eficiencia de la red y la precisión de la facturación.

Luz del Sur planea implementar medidores inteligentes para mejorar la calidad del servicio de luz en Lima, Huarochirí y Cañete. Foto: La República/ Entrevista conjunta organizada por People’s Daily

Proyecto de implementación de Red Inteligentes en Lima

CYPC viene desarrollando un proyecto piloto de Red Inteligentes en ciertos puntos de Lima. Esta innovadora propuesta propone ampliar y mejorar el sistema eléctrico, ya que, la Red Inteligente será capaz de conectarse con un mayor número de puntos de energía. Es decir que, en caso de que un punto de acceso se desconecte por interferencias o condiciones externas, la Red Inteligente se reconfigurará de manera automática para conectarse a otro punto de acceso disponible.

Aunque actualmente, para el desarrollo de este proyecto piloto se han instalado alrededor de 10.000 AMI en ciertos sectores de Lima; en los próximos años, la empresa Luz del Sur y CYPC, plantean implementar este nuevo producto tecnológico en los diferentes distritos de Lima.

“Utilizar de manera amplia nuestros medidores inteligentes es uno de nuestros objetivos principales en los próximos años. A través de este trabajo estamos buscando la digitalización de la industria eléctrica en el Perú. En China, por ejemplo, utilizamos estos medidores inteligentes y de esta manera podemos saber exactamente la necesidad de los clientes. Con ese propósito, nuestro plan de trabajo en Luz del Sur es reemplazar los antiguos medidores con estos AMI y ampliar el uso de los mismos en todo el país”, detalló Xue Ning, Secretario del Directorio de CYPC, para La República en una entrevista conjunta organizada por People’s Daily.

Además, Luz del Sur trabaja en estrecha colaboración con el equipo de CYPC en un ambiente amigable y con adquisiciones de centrales fotovoltaicas. Solo en 2023, Luz del Sur adquirió 2 plantas fotovoltaicas en la región de Arequipa: Majes Arcus y Repartición Arcus. Asimismo, se completó la adquisición de dos parques eólicos en la región de Ica (Perú) con una capacidad instalada total de 129.000 kW y una capacidad promedio anual de generación de energía de 650 millones de kWh. Actualmente, Luz del Sur ya cuenta con 5 centrales eléctricas puestas en funcionamiento, con una capacidad instalada total de 270.000 kilovatios.

Con el apoyo de CYPC, Luz del Sur viene desarrollando nuevos proyectos tecnológicos para promover el uso de energía limpia y verde. Foto: La República/ Entrevista conjunta organizada por People’s Daily

Luz del Sur: desarrollo de nuevos negocios y vehículos eléctricos

Luz del Sur se encuentra planificando activamente el desarrollo de negocios innovadores que busquen promover el uso de energía limpia y verde en el Perú mediante la adquisición de vehículos eléctricos y pilas de carga. Actualmente, Luz del Sur cuenta con 98 autos electrónicos, la flota eléctrica más grande de todo el país, con los que, desde el 2023, ha dejado de emitir más de 237 toneladas de CO2 al medio ambiente.

Según comentó el Gerente General de Luz de Sur, Mario Gonzales del Carpio, con esta nueva innovación tecnológica de vehículos eléctricos, se potenciará el crecimiento del mercado de electromovilidad en el Perú, puesto que, además de ser un producto amigable con el planeta, también resultaría económico para los clientes.

“El potencial de crecimiento es muy grande por diversas razones. La primera es porque en el Perú se vende muy poco auto eléctrico y, por lo tanto, es un mercado que se puede expandir rápidamente. En segundo lugar, es por los beneficios que trae el auto eléctrico. Esto lo estamos demostrando con la flota (de autos eléctricos) que nosotros hemos comprado, pues no solo son dejar de emitir CO2. Va más allá del tema ambiental. Va al tema económico”, indicó.

“Un auto eléctrico recorre entre 400 y 500 km con un costo de cargar la batería que está en el orden de 70 soles. Ese mismo recorrido con gasolina te puede costar entre 200 y 250 soles. Entonces, si los usuarios apuestan por autos eléctricos no solamente le hacen bien al medio ambiente, sino que, van a generar un ahorro en el costo de su operación y en el mantenimiento. Al no tener motores de combustión no se les cambia aceite, no se les cambia el filtro y, por lo tanto, el costo del mantenimiento es mucho menor (…) A diferencia del combustible tradicional, donde los vehículos mantienen el motor funcionando aun estando parados, el auto eléctrico no utiliza energía al no estar en movimiento. Es más, el carro eléctrico, al momento de avanzar en una bajada y se requiere usar el freno, el auto se recarga. Al presionar el disco de freno se está generando electricidad y se va cargando automáticamente la batería”, añadió.

Luz del Sur cuenta, actualmente, con una flota de 98 vehículos eléctricos con los que se ha dejado de emitir más de 237 toneladas de CO2 al medio ambiente en un año. Foto: La República/Entrevista conjunta organizada por People’s Daily

En marzo de 2023, Luz del Sur completó y puso en funcionamiento la primera estación de carga de vehículos eléctricos en el distrito de Miraflores. Actualmente, ya cuenta con otras dos electrolineras: una en Cañete y otra en Chosica; así como más de 30 cargadores rápidos, medianos y lentos para su flota de 98 autos. Por otro lado, de acuerdo con el Gerente General de Luz del Sur, se espera que en el futuro, y con la inauguración del puerto de Chancay, estos autos electrónicos ya no sean importados, sino ensamblados y fabricados en el país.

“(Con el funcionamiento del puerto de Chancay) el producto (vehículo eléctrico) ya no tendría que ser transportado. Nosotros traemos estos autos desde China y hay un costo de flete, un costo de aduanaje. Si lo compras localmente va a ser más barato. Nosotros hemos comprado dos marcas JAC la primera y la segunda es BYD. La marca BYD es la marca de automóviles que vende más vehículos a nivel mundial por encima de Tesla”, comentó al diario.

Con ello, y gracias al respaldo de las inversiones CYPC, Luz del Sur planea reemplazar paulatinamente los vehículos convencionales por vehículos eléctricos de producción nacional en todo el Perú. Asimismo, Luz del Sur tiene como objetivo aumentar la introducción de productos chinos que, en los próximos años, promoverán vigorosamente el desarrollo de nuevos negocios como los medidores inteligentes y almacenamiento de energía.

Estas nuevas tecnologías no solo contribuirán a la reducción de la huella de carbono en el país y el desarrollo verde y sostenible de la sociedad peruana, sino que también generarán empleos y oportunidades de negocio en sectores de alta tecnología, fortaleciendo así la relación entre ambos países.

"Tenemos una estrategia larga en Perú. En 2023 y 2024 ya hemos adquirido dos centrales fotovoltaicos y dos centrales eólicas. También hemos invertido mil millones de dólares en la actualización y mejora de la red eléctrica en el país y tenemos planes de llegar a empresas tanto públicas como privadas, pero, ahora, nuestro principal objetivo es cambiar todos nuestros automóviles eléctricos de Luz del Sur por los de energía limpia. Después, y a largo plazo, esperamos llegar a todas las regiones, así como en China. Esta tecnología es buena y amigable para el medio ambiente. Por eso venimos desarrollando esta experiencia, traída de nuestro país y queremos introducirla en el Perú. Las empresas que nosotros tenemos (aquí) son nuestras principales inversiones, es por eso que debemos contribuir al desarrollo limpio y energía verde (…) Por otro lado, también estamos buscando nuevas oportunidades para seguir nuestras inversiones en el Perú” expresó el Secretario del Directorio de CYPC.

El Gerente General de Luz del Sur, Mario Gonzales del Carpio, reveló que, en el futuro, se espera que estos vehículos eléctricos sean ensamblados en Perú. Foto: La República/Entrevista conjunta organizada por People’s Daily

Perú y China, la estrecha comunicación que fortalecerá el desarrollo tecnológico

Perú es un país atractivo para la inversión china debido a su economía estable y su sistema legal bien estructurado, lo que brinda confianza y seguridad a los inversores de China. Según indicó el Secretario del Directorio de CYPC, Xue Ning, las condiciones económicas del país, junto con un sistema de leyes robusto, crean un entorno favorable para las empresas extranjeras que buscan invertir con la certeza de que sus activos estarán protegidos y que podrán obtener beneficios a largo plazo.

A esto se suma la estabilidad del tipo de cambio entre el sol peruano y el dólar, lo cual reduce los riesgos financieros y facilita la planificación económica para los inversionistas chinos, así como la alta libertad de negocio que ofrece el país.

“En primer lugar, el desarrollo de la economía en el Perú es muy estable y el sistema legal del país es muy completo, lo que hace que nuestras inversiones tengan un beneficio. Además, el tipo de cambio entre soles y dólares es muy estable. Y, en segundo lugar, está la libertad de negocio que nos plantea Perú", señaló.

