Cómo saber si mi DNI está listo en Reniec? Consulta aquí el estado de trámite

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más relevantes en Perú, ya que permite a los ciudadanos realizar diversas gestiones y trámites. Sin embargo, en situaciones de robo, pérdida o si es tu primera vez solicitándolo, es fundamental conocer el procedimiento adecuado para obtenerlo.

Por ello, a través de la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) los ciudadanos puedan consultar los pasos necesarios para gestionar su DNI. Este recurso facilita el acceso a la información y asegura que el proceso sea más ágil y eficiente y de esta manera evitar contratiempos en el trámite.

Pasos para saber si mi DNI está listo para recoger en Reniec

El Reniec pone su plataforma a disposición de la ciudadanía para que revisen el estado del trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI) cuando lo requieran. Para ello, tienes que seguir estos sencillos pasos:

Haz clic en este LINK de la página oficial del Reniec.

Luego ingresa a la opción de "Consulta el estado del trámite".

Ingresa tu número de DNI y revisa que tu trámite se encuentre 100% completado.

y revisa que tu trámite se encuentre 100% completado. En la parte baja aparezcan las palabras “en agencia”, para poder acercarte a recogerlo.

Finalmente, podrás agendar una cita y recogerlo sin hacer colas.

El DNI tiene un periodo de vigencia de 8 años. Foto: difusión

¿Qué significado tienen los diferentes estados en que se encuentra tu trámite?

Iniciado : Trámite ingresado.

: Trámite ingresado. En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6.

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6. En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del Reniec.

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del Reniec. Entregado : Significa que ya recogiste tu DNI.

: Significa que ya recogiste tu DNI. Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado puedes comunicarte al (01) 315 2700 o (01) 315 4000, anexo 1900, o escribir al correo: consultas@reniec.gob.pe.

¿Cuánto tiempo demora para que tu DNI esté listo?

Según información del Reniec, el trámite para la entrega de tu DNI dura entre 15 y 20 días aproximadamente.

¿Otra persona puede recoger mi DNI?

Es importante mencionar que el recojo de DNI es personal. Sin embargo, existen excepciones que permiten que un familiar cercano recoja de dicho documento en caso de que el titular no pueda hacerlo. Para que otra persona pueda realizar el recojo, es imprescindible que lleve consigo el ticket de recojo y una carta poder.

Este documento debe incluir la huella digital del índice derecho y la firma legible del titular del DNI. Para facilitar este proceso, se puede descargar un modelo de carta poder que cumpla con estos requisitos. Esto asegurará que el trámite se realice de manera confiable.

¿Cómo solicitar mi DNI por primera vez?

Hace unos meses, el Reniec dejó de emitir el DNI azul para dar pase solo al DNI electrónico. En ese sentido, los pasos que tienes que seguir para sacar este documento son los siguientes:

Tienes que pagar S/41.00 con el código de tributo 00521 en la plataforma págalo.pe, el Banco de la Nación o el Banco de Crédito (BCP).

o el Banco de Crédito (BCP). Acércate a uno de los Centros de Atención del Reniec con emisión de DNIe y entrega los requisitos al registrador como, por ejemplo, la ficha registral.

La persona encargada de atenderte tomará tus huellas dactilares y generará un certificado digital.

Luego recibirás un ticket para que puedas pasar a recoger tu DNIe, y podrás darle seguimiento.

Después de verificar que tu trámite listo, debes ir a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste.

El Reniec solo viene emitiendo el DNI electrónico. Foto: difusión

¿Cuántos tipos de DNI existen en el Perú?

En el Perú son reconocidos como válidos tres tipos de DNI:

DNI clásico de color azul.

DNI electrónico de color blanco.

DNI de menores de edad de color amarillo.

¿Cuándo caduca un DNI?

La vigencia del DNI es de 8 años, tras los cuales es necesario realizar su renovación. Este proceso no solo implica obtener un nuevo documento, sino también actualizar datos personales y la fotografía. Aunque no se aplican sanciones por no renovar el DNI a tiempo, es recomendable llevar a cabo este trámite lo antes posible para evitar complicaciones futuras.