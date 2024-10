Homero Cristalli: ¿por qué el actor fue despedido como presentador de La Tinka tras 17 años en el programa?

En Perú, La Tinka es considerada el juego de azar más popular. Son miles los peruanos que cada día prueban su suerte para convertirse en los próximos millonarios del país. Aunque ahora Sully Sáenz y Carla Arriola son las conductoras que se encargan de realizar el sorteo de dicha lotería y mostrar las bolillas ganadoras, muchos televidentes recuerdan a Homero Cristalli, actor y periodista que fue presentador de La Tinka por más de 17 años.

Sin embargo, y pese a que logró sumar 39 puntos de rating con el programa, según comentó en una entrevista, fue despedido abruptamente del canal de TV. Aunque a Homero Cristalli cuenta que le explicaron el motivo por el cual lo sacaban de La Tinka, esto lo desmotivó, pues, en aquel momento, no contaba con otra fuente de ingresos.

¿Por qué despidieron a Homero Cristalli como presentador de La Tinka?

Desde el 2000, Homero Cristalli se convirtió en una figura familiar para miles de peruanos, brindando los resultados de las jugadas de La Tinka. Tras 17 años en el programa, el periodista fue despedido abruptamente por los directivos. Según explicó, esto se debía a una renovación de imagen de la empresa.

"Nunca imaginé escuchar las palabras 'estás despedido'. (Me dijeron) Queremos renovar la imagen. Tu trabajo no está en tela de juicio, al contrario, estamos muy contentos contigo. (…) El gerente me dijo: 'La Tinka es femenina, entonces queremos una animadora femenina", señaló Homero en una entrevista para el portal web Infobae.

Aunque reveló que jamás cometió alguna negligencia durante el tiempo que estuvo como conductor de La Tinka, admite que no pudo evitar sentirse desilusionado, pues no contaba con otro empleo. "No sé bien la razón (que generó su despido). No hubo ninguna negligencia de mi parte, no hice nada mal como para que tomaran una decisión de esa forma. Literalmente, me quedé sin nada, con las manos vacías, porque era lo único que tenía", indicó el comunicador.

Homero Cristalli fue presentador de La Tinka desde el 2000 al 2017. Foto: composición LR/La Tinka

¿A qué se dedica actualmente Homero Cristalli?

Tras estar alejado de la televisión durante casi 7 años, actualmente Homero Cristalli trabaja como conductor del programa 'Vida y Empresa' que se emite por ATV+ todos los sábados a las 8.00 p.m. Este nuevo proyecto representa para el comunicador una oportunidad de retomar su carrera en la televisión peruana y reconectar con la audiencia a través de conversaciones profundas y actuales.

¿Qué historia millonaria de La Tinka le causó más impresión a Homero Cristalli?

En una entrevista con Carlos Galdos para su programa 'Por dios, por la plata', Homero Cristalli relató una de las anécdotas que vivió con uno de los millonarios de La Tinka. Según relató, el conductor, a modo de sorpresa, llevaron al ganador de los más de S/10 millones a la suite de uno de los hoteles más caros de Lima. Para su sorpresa, comenzaron a llegar más de 20 personas que decían ser familiares del ganador. Sin embargo, tal fue su sorpresa que, de todo el grupo, solo dos de ellos eran parientes del señor.

"Yo recuerdo que llevaron al señor ganador de uno de los pozos millonarios más grandes de La Tinka (...) Lo llevaron a la suite y comenzaron a llegar familiares que decían que eran sus hermanos, sus primos, sus vecinos (...) pero de todos ellos solo dos eran parientes", comentó.