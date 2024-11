Clima en APEC 2024: Senamhi anuncia días nublados en semana del foro de líderes económicos

El inicio de la cumbre del Foro APEC Perú 2024 es una de las eventualidades más esperadas como controvertidas, donde se espera que 21 delegados, presidentes y líderes de las economías mundiales se congreguen en Lima desde el 10 al 16 de noviembre. Es por esta razón que también algunas figuras públicas han mostrado interés en el clima previsto para esta semana de participación entre países.

Con base a estas dudas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senmahi), desarrolló un análisis sobre el pronóstico que se espera de las temperaturas en Lima Centro durante la Cumbre, sobre todo en el distrito de San Isidro los días 14, 15 y 16 de noviembre, fechas cruciales de dicho evento.

La mayoría de los días serán templados en el APEC Perú. Foto: Andina.

APEC 2024: ¿qué pronosticó el Senamhi?

En declaraciones para el medio Andina, la ingeniera meteoróloga Raquel Loayza, especialista del Senamhi, comentó que hasta el 10 de noviembre, la temperatura en Lima Centro se mantendrá hasta los 18° C por la mañana, y los 22° C por las tardes, pronosticando días cálidos pero templados.

También algunos días tendrán cielos parcialmente nublados debido a la transición de la primavera al verano y el vórtice costero que entre estos días está afectando a la costa peruana. Sin embargo, se espera que el calor vaya apareciendo de a pocos.

Lima está bajo un vórtice costero. Foto: composición LR.

Desde el 11 al 16 de noviembre, se esperan que las temperaturas en Lima se encuentren entre los 19° C por las mañanas, aumentando hasta los 23° C pasando el mediodía. Según Loayza, estas temperaturas son ideales para las personas que deseen salir en sus días no laborables, pues el clima es fresco.

¿Cuánta humedad habrá en los días del APEC?

Sobre la humedad, la ingeniera Loayza destacó que el promedio en las primeras horas de los días, será del 89%, pero disminuirá cerca al 65% pasando las 12.00 p. m.

APEC será un evento semanal que traerá 21 líderes de las economías del mundo al Perú. Foto: composición LR/Andina.

Se recalca que estos índices se podrían mantener para los días próximos al Foro APEC Perú 2024, por lo que se tiene que tomar sus precauciones ante días más secos.

El clima en los distritos de Lima Este y Oeste

A estas zonas de Lima Metropolitana corresponde a los distritos como La Molina, Santa Anita, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Lurigancho, La Victoria, Rímac, entre otros. En estos distritos, se prevén temperaturas mínimas alrededor de las 16° C en las mañanas, y 25° C en las tardes.

Sin embargo, los distritos más pegados al litoral peruano, tendrán un mayor impacto por el calor, bordeando temperaturas desde los 18° C en las mañanas, y 22° C por las noches.