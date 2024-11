Días no laborables por APEC 2024: ¿se paga extra por trabajar el 14, 15 y 16 de noviembre?

En preparación para la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Lima del 14 al 16 de noviembre, el Gobierno ha declarado estos días como no laborables en la capital a través del Decreto Supremo N° 110-2024-PCM. Este evento internacional reunirá a representantes de 21 economías de la región Asia-Pacífico y busca facilitar acuerdos comerciales y de desarrollo económico, además de promover la seguridad y la organización en la ciudad anfitriona.

La decisión ha generado varias dudas entre empleadores y trabajadores, en particular sobre la compensación laboral, ya que los días no laborables no tienen las mismas implicancias que un feriado tradicional. ¿Qué deben saber los trabajadores y empleadores sobre estos días en los que se llevará a cabo la Cumbre APEC?

APEC 2024: ¿se paga extra por trabajar en días no laborables?

La respuesta directa es no’ En términos de compensación, la legislación peruana establece que solo el trabajo realizado en feriados otorga derecho a una remuneración adicional. Los días no laborables no generan derecho a un pago extra, lo que significa que los empleados que trabajen durante las jornadas declaradas como no laborables recibirán su salario regular, sin un incremento.

“En caso un empleado labore durante un día no laborable, ello no genera la obligación de pago de una sobretasa a la remuneración devengada por dicha labor”, explica Jaime Zegarra, consultor del área laboral de Dentons Perú.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

A diferencia de un feriado, en el cual el descanso es remunerado y no requiere recuperación de horas, un día no laborable implica que los empleados deberán compensar las horas no trabajadas en una fecha posterior.

En el sector público, esta recuperación debe realizarse en los 15 días posteriores a los días no laborables o de acuerdo con las necesidades de cada entidad. En el sector privado, la compensación debe ser convenida entre ambas partes; de no llegar a un acuerdo, será el empleador quien defina el esquema de recuperación. Esta flexibilidad permite que las empresas adapten el sistema de compensación según sus necesidades operativas.

Megapuerto de Chancay. Foto: Andina

¿Es posible trabajar de forma remota durante los días del APEC 2024?

Para facilitar las operaciones y evitar la congestión vehicular en Lima durante la cumbre, el teletrabajo puede ser una opción adecuada para muchas empresas. Según el Ministerio de Trabajo, las empresas tienen la facultad de implementar el teletrabajo unilateralmente durante días no laborables, especialmente si el acceso al centro de trabajo es limitado.

Zegarra destaca que esta modalidad “permite a las empresas mantener la productividad y adaptarse a las limitaciones de movilidad que pueden presentarse durante eventos de gran envergadura como la Cumbre APEC”.