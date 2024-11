Arrojó agua hirviendo a un perro en Ate y ahora recibe amenazas de muerte: "Estoy extremadamente arrepentida"

Hace una semana, Carmen Romero Alvarado fue captada lanzándole agua hirviendo a 'Negrón', el perrito de su vecina. Tras ser denunciada por maltrato animal, ahora se muestra totalmente arrepentida por el ataque, que se produjo en plena avenida Esperanza, en la zona de la asociación de viviendas Las América, en Ate Vitarte.

Las grabaciones de una cámara de videovigilancia, obtenidas a finales de octubre, muestran cómo el animal sufre intensamente, retorciéndose debido a las dolorosas quemaduras que emiten un denso vapor desde su cuerpo. Los desgarradores aullidos del perro atrajeron a otros animales de la zona, quienes se acercaron, y provocaron que varios conductores en la calle redujeran la velocidad o se detuvieran ante la impactante escena.

"Estoy muy arrepentida, pido mil disculpas y no lo voy a volver a hacer. Yo no soy una asesina o una terrorista, yo soy una fundadora de Las América, y me está afectando a mí y a mi familia", declaró la mujer para América TV.

Carmen Romero explicó que aquel día salió a comprar con su perrita, que estaba en celo, y al volver la dejó afuera de su casa. Esto atrajo a otros perros, entre ellos Negrón.

"Soy consciente de que yo le he echado el agua caliente al perrito, pero estoy extremadamente arrepentida. Como le digo, yo también tengo mascotas", remarcó.

Asociaciones a favor de los animales denunciaron el ataque de Carmen contra Negrón. Ahora, la mujer señala que desde ese momento viene recibiendo amenazas de muerte contra ella y su familia.

"Hasta ahorita me siguen escribiendo a mi WhatsApp, me insultan, me agreden, hasta me han pedido 5.000 soles porque si no la van a matar a mi hija", expresó.

Carmen Romero es denunciada por maltrato animal

Carmen Romero ahora ha recibido una denuncia penal por maltrato animal, delito castigado con hasta 5 años de cárcel. Según el abogado penalista James Rodríguez, la sanción contra la vecina de Ate debería ser “fuerte” y “ejemplar”.

"Es un delito de maltrato animal en la forma agravada porque está poniendo en riesgo la integridad física y la vida del propio animal. Se le tiene que imponer una pena fuerte y ejemplar para que nadie maltrate a un animal", señaló.

Carmen también afirma que acudió a la casa de su vecina para pedir disculpas por la agresión contra Negrón, a quien incluso le llevó comida. Segú el abogado penalista, esta actitud puede ser una atenuante durante el proceso penal.

