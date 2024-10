Carlos Bruce: "(Por las acciones en Surco), yo diría que estamos en Lima prepotencia mundial"

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, no se queda callado y le responde al burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, luego de que arrasaran con áreas verdes, losas deportivas y juegos infantiles por encontrarse en el trazo de la futura Vía Expresa Sur.

Alcalde, se ha cumplido una semana desde que la Municipalidad de Lima empezó a liberar el trazo de la Vía Expresa Sur en varios tramos de Surco. ¿Cómo ha tomado estas acciones?

Es realmente desconcertante. Si a nuestro entender este proyecto no va a empezar ahora sino hasta fines del próximo año, porque ni siquiera le han dado la buena pro a la empresa que hará el expediente técnico ni hay una empresa constructora, ¿por qué de pronto meten tractores? Por qué lo hacen si vemos que además hay terrenos por expropiar en el colegio Hiram Bingham, el colegio Champagnat, el Santa Teresita y en parte de los terrenos del terminal terrestre, que son de la Fundación Canevaro.

Sin contar con los predios precarios de los posesionarios.

Exacto, hay gente que ha invadido en los años anteriores y hay que encontrarles una solución porque no se trata de botarlos. El Estado tiene que buscar una forma de reubicarlos y este proceso también toma su tiempo. Pero, fíjese, lo curioso es que Emape ha convocado a un concurso para contratar a una empresa que haga la tasación de los predios que van a ser expropiados y este fue declarado desierto el 16 de octubre. Entonces ni siquiera tienen eso. Y lo más terrible es que mienten descaradamente y hacen comunicados injuriando a otras instituciones.

Se refiere al publicado el último domingo, en el que dicen que Surco se metió a hacer trabajos en los terrenos de la Municipalidad de Lima sin ninguna coordinación ni ningún permiso.

Así es, me refiero a esa temeraria acusación.

Donde dicen que Surco ha malversado fondos, lo cual ya es un delito.

Esto es una mentira grosera del municipio de Lima y acá el alcalde va a tener que responder. Yo tengo en mis manos un convenio de cooperación interinstitucional entre los municipios de Lima y Surco para el uso de terrenos del proyecto de la Vía Expresa Sur. Este convenio, que se firmó en el 2021, dice que tiene como objeto establecer las condiciones y limitaciones que permitan a la municipalidad distrital hacer uso temporal y con fines públicos para brindar servicio gratuito de recreación en los terrenos de titularidad de Lima.

O sea sí hay autorización.

Sí y lo hicieron porque estaban invadiendo los terrenos. Entonces era mejor que se instale un parque, una cancha de fútbol, juegos infantiles para que con eso la gente ya no invada. Fue un convenio de buen criterio, que no implicó inversiones inmensas, pero que autorizó Lima. Pero, hace 24 horas, Lima ha emitido un comunicado diciendo que nosotros nos hemos metido ilegalmente y nos acusa de malversación de fondos ignorando lo que firman. Se está difamando y lo que vamos a hacer es entablar una demanda contra el municipio de Lima para que nos resarza toda la infraestructura que han destruido y que nos habían autorizado montar. Vamos a enjuiciar a todos los funcionarios de Lima que son responsables, empezando por su alcalde.

Entonces, ¿reitera que no se oponen a la Vía Expresa Sur?

Mire, el 7 de julio del 2023 el concejo de Santiago de Surco aprobó por unanimidad un artículo único que es declarar de prioritario interés y urgente necesidad local la ejecución de la ampliación sur de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes. Estamos a favor y seguimos estándolo. Lo que decimos es que esta obra hay que hacerla, pero no creemos en esto de que o hay áreas verdes o hay pista. Creemos que se pueden hacer ambas cosas. Y no nos explicamos esa agresividad para que vengan en la noche y destruyan toda la infraestructura de Surco. ¿De dónde viene ese odio del señor López Aliaga? ¿Acaso hay un tema religioso? ¿Le molesta que haya personas que tenemos distintos estilos de vida? Quizás eso despierta su odio, su homofobia, no lo sé, pero realmente aquí hay algo que le nubla la mente al alcalde de Lima y actúa de manera gangsteril.

¿Cuándo ha sido la última vez que conversó con el alcalde López Aliaga?

Yo he estado chateando con él ayer (domingo) hasta las 8:20 de la noche. A esa hora nos despedimos y a las 2 de la mañana mandó sus tractores; así que cuando se habla con él uno tiene que saber que esa persona puede estar mintiendo flagrantemente. Yo no le tengo confianza.

¿Por qué el apuro de hacer estos trabajos? ¿Le preguntó?

Yo creo, en primer lugar, que hay el deseo de generar en la población la impresión de que están haciendo obra pública cuando, en realidad, no están haciendo nada y, en segundo lugar, creo francamente que hay una animadversión hacia Santiago de Surco, cuyo origen no lo sé.

¿No habrá un tema político? Lo digo porque usted ha dicho que podría postular a la alcaldía de Lima.

Mire, a mí me pidieron una cita unos dirigentes de Renovación Popular (partido de López Aliaga) y me pidieron que me inscribiera para la siguiente elección y yo no acepté. Yo no sé si es una venganza, si es el deseo de afectar la gestión de Carlos Bruce para que se me reste posibilidades de ir a cualquier cargo público, pero si ese fuera el caso es terrible saber que hemos elegido personas que usan recursos públicos para fines políticos.

¿Cómó califica la gestión del alcalde de Lima?

Yo creo que es mala, yo creo que es una de las peores gestiones que hemos tenido en Lima en los últimos 20 años.

¿Este apuro del municipio de Lima no estará relacionado con el sobreendeudamiento por 20 años? Ya hay plata, pero aún no se utiliza en proyectos.

Sí, claro, ha endeudado al municipio de Lima por una suma muy importante y ya está pagando intereses mensualmente y esa plata no se está usando. Mucha gente ya empezó a criticarlo diciendo que para qué sobreendeudó al municipio de Lima si no tenía proyectos para invertir. Por eso ahora quiere dar la impresión que esta obra ya va a empezar cuando eso será hasta dentro de un año. Está tratando de encubrir ese error.

Usted ha dicho que los alcaldes deben construir y no destruir. ¿Es un mensaje para su colega de Lima?

Y eso que destruir infraestructura sin ninguna razón, sin ninguna obra que justifique hacerlo, tiene responsabilidad penal porque se está destruyendo dinero de todos y van a tener que responder porque nosotros no nos vamos a quedar tranquilos.

Los vecinos de Surco están indignados, molestos. Les han dejado un terreno baldío que puede generar mayor inseguridad por un año.

El señor López Aliaga, en pocos días, ha degradado la calidad de vida de calculamos cerca de 10.000 a 15.000 personas que viven alrededor de estos terrenos y lo peor de todo es que sin ninguna razón. ¿Por qué degradar la calidad de vida de estas personas que antes abrían sus ventanas y veían un área verde?

¿Cuál es la propuesta del municipio de Surco?

Los arquitectos mencionan que hay formas por el cual pueden coexistir las áreas verdes con las pistas. Cuesta un poco más sí, es verdad, pero hay zonas, por ejemplo el parque que está entre Próceres y Precursores y el del parque Pléyades, donde se podría hacer un esfuerzo y que la pista pase por debajo y mantener los parques en la parte superficial. Eso generaría una mejor ciudad, con más áreas verdes y no lo que está pasando ahora que están dejando una ciudad de puro cemento. Otra alternativa es juntar las pistas y dejar retiros con más amplias zonas verdes a los costados y en esas se puedan poner juegos infantiles o lo que fuere. Lo que no se puede hacer es desechar esa posibilidad de plano.

Alcalde, ¿qué le viene cuando escucha la frase Lima potencia mundial?

Que, más bien, me parece Lima prepotencia mundial. Eso es lo que me parece.