Centros MAC: horarios y agencias de las oficinas de Mejor Atención al Ciudadano para realizar trámites en Lima y regiones

Los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ofrecen más de 600 trámites de diversas entidades públicas como Reniec, Sunarp, Migraciones y MTC, facilitando su acceso sin necesidad de ir a las oficinas tradicionales. Estos centros están diseñados para ahorrar tiempo a los ciudadanos al brindar servicios cerca de su domicilio.

En Lima y Callao, los MAC operan de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. En otras regiones, la atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. Los centros se encuentran en Lima Norte, Callao y Lima Este, y también en varias ciudades del país como Arequipa, Cusco y Huancayo. Para más información, se puede consultar la web oficial o llamar al 1800 ALO MAC.

¿Cuál es el horario de los centros MAC en Lima?

En Lima y Callao, el horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a. m. a 6.30 p. m., sábados y feriados de 9.00 a. m. a 1.30 p. m.

¿Cuál es el horario de los centros MAC en regiones?

En Huancayo y Arequipa, el horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a. m. a 6.30 p. m., sábados y feriados de 9.00 a. m. a 1.30 p. m. En las demás regiones, es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 4.45 p. m. y sábados y feriados de 8.00 a. m. a 1.45 p. m.

¿Dónde quedan las agencias MAC en el Perú?

Las agencias de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) se encuentran en:

Lima y Callao

MAC Callao - Mall Aventura Bellavista (av. Óscar R. Benavides 3866).

MAC Lima Norte - Mall Aventura Comas (av. Los Ángeles n.° 602, 2.° piso urb. El Álamo).

MAC Lima Este - Agustino Plaza (av. Áncash n.° 2151).

MAC Lima Sur - Open Plaza Atocongo (av. Circunvalación 1801).

MAC Ventanilla - av. La Playa s/n altura de la urb. Zona Comercial frente a la Plaza Cívica.

Regiones

MAC Arequipa - Mall Aventura (av. Porongoche n.° 500 local LS - 20 - Paucarpata).

MAC Cajamarca - Real Plaza (av. Vía de Evitamiento Norte lote 1A – barrio San Antonio).

MAC Huánuco - Real Plaza (jr. Independencia n.° 1601).

MAC Junín - av. Ferrocarril n.° 146 - 150, esquina con Prolongación San Carlos n.° 136.

MAC Trujillo - Real Plaza (av. César Vallejo Oeste n.° 1345, Trujillo).

MAC Loreto - av. La Marina n.° 1338 (terminal de Enapu).

MAC Moquegua - Plaza Center (av. Circunvalación 1B sublote 1-A Fundo Gramadal).

MAC Piura - Real Plaza (av. Sánchez Cerro n.° 234).

MAC Ucayali - Real Plaza (av. Centenario n.° 1642).

¿Qué trámites se pueden hacer en centros MAC?

Algunos trámites que se pueden hacer en los centros MAC son: