La Convención y Chumbivilcas pasarán Navidad con protestas

Los acuerdos regionales y provinciales sobre la suspensión de la huelga indefinida no fueron aprobados por todos los manifestantes en el Cusco. Tal es el caso de las provincias de La Convención y Chumbivilcas, que pese a haber acordado una suspensión a nivel de sus provincias existen sectores que no acataron el acuerdo . Aseguran que seguirán en pie de lucha, incluso durante las fiestas de fin de año.

En la provincia de La Convención, protestantes de centros poblados como Kepashiato, Kiteni e Ivochote siguen en huelga. Decenas de manifestantes tomaron la planta compresora de gas Cigakiato.

En la provincia de Chumbivilcas, el corredor minero se encuentra en la misma situación. Pobladores del sector de Tuntuma, se niegan a liberar la vía y pasaron Nochebuena en el lugar.

De acuerdo con el dirigente de Kepashiato, Wilbert Sánchez, son más de 200 manifestantes de Ivochote, Kiteni y Quillabamba dentro de la planta compresora de gas Cigakiato.

Un punto que resulta estratégico para que los protestantes continúen presionando. Los manifestantes exigen adelanto de elecciones, cierre del Congreso y dimisión de Dina Boluarte.

Asimismo, se informó los protestantes no hicieron ninguna celebración, por que además de no tener los insumos suficientes por las vías bloqueadas no se considera justo celebrar tras las pérdidas humanas durante las protestas a nivel nacional.

“ Son 30 muertos a nivel nacional, no tenemos nada qué celebrar, en la comunidad haremos chocolate para los niños, pero en la planta solo nos abrazaremos porque no sería justo para esas personas que perdieron familiares en una lucha justa que nosotros nos pongamos a celebrar”, informó Sánchez ayer.

En el caso de Chumbivilcas, son los comuneros de Tuntuma que no dieron tregua . Tienen tomado un tramo del corredor minero. Impiden el paso de containers que transportan el mineral (cobre) de la minera Las Bambas. La vía está bloqueada desde el 28 de octubre.

Formarán comité de lucha

Dirigentes de diferentes organizaciones sociales de la región confirmaron una nueva reunión el 29 de diciembre para formar un comité de lucha El comité estará formado antes de Año Nuevo y sus integrantes representarán a cada provincia de la región para coordinar las agendas de la huelga en 2023.