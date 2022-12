Más de 2.000 obreros marcharon contra la declaratoria de estado de emergencia en Arequipa

La declaratoria del estado de emergencia por 60 días en Arequipa provocó reacciones en contra. Este miércoles 14 de diciembre, más de 2.000 obreros del Sindicato de Construcción Civil marcharon en oposición a esta medida; además, insisten en el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

“Lamentamos la decisión del Ejecutivo y del Legislativo. No puede ser posible que, cuando el pueblo está luchando, este Gobierno usurpador, a través, de su ministro, declare en estado de emergencia. Este es un acto de alta provocación al pueblo que lucha de manera pacífica, es un acto de cobardía”, señaló el secretario del sindicato de obreros, Lugue Espinoza Valcárcel.

La multitudinaria marcha inició este miércoles a las 9.00 a. m. en el puente Añashuayco y recorrieron toda la avenida Aviación, ubicada en el distrito arequipeño de Cerro Colorado. En esta última vía, cerca de 200 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) pretendieron impedir el paso, pero se vieron superados por los protestantes. Por este motivo, optaron por acompañarlos por ambos lados hasta su concentración en la plaza de Armas de Arequipa.

Es preciso mencionar que los manifestantes se declararon en insurgencia popular y acataron un paro indefinido desde este 14 de diciembre hasta que cumplan con sus demandas. En ese sentido, culparon a los parlamentarios debido a que, hasta el momento, no aprobaron el proyecto de adelanto de elecciones generales, que ellos mismos propusieron meses atrás, y el último presentado por la presidenta Dina Boluarte.

“Tenemos en conocimiento que en el Congreso hay dos proyectos de ley por adelanto de elecciones. Si hubiera la voluntad política, en abril de 2023 podrían convocar a elecciones y en junio tendríamos nuevo presidente. Los culpables son ellos (parlamentarios)”, dijo Espinoza.

Como se recuerda, el pasado martes 13 de diciembre, en Arequipa, el ministro de Defensa, Luis Otárola, y el titular del Interior, Cesar Cervantes, se comprometieron a instalar una mesa de diálogo con los representantes de los manifestantes durante el estado de emergencia. Sin embargo, el sindicato de obreros indicó que se rehusará a conversar con el Ejecutivo.

“Nosotros nos amparamos en la insurgencia. El pueblo no tiene por qué dar obediencia a un Gobierno usurpador (…). No nos vamos a reunir con esos ministros que no representan al pueblo. Eso se acordó con otros dirigentes”, finalizó Lugue Espinoza Valcárcel.