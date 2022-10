Gabriela Sevilla: pareja contó que nunca se le permitió ingresar a los chequeos médicos

Nuevas historias salen a la luz. Este 23 de octubre, fuentes de la Dirincri informaron que el jueves 20 Ramiro Gálvez, la pareja de Gabriela Sevilla, se presentó ante las autoridades y, junto a ellos, se dio cuenta de que había sido engañado con un supuesto embarazo.

“Según dice que cuando Ramiro vino aquí a declarar a la Policía el jueves contó cómo era su relación con Gabriela. No dormían juntos, ella guardaba su distancia, no dejaba que le toque mucho la panza. Entonces parece que ha ido atando cabos con la Policía y dice que comenzó a llorar, estuvo hecho un mar de lágrimas adentro. Parece que ahí recién se dio cuenta de que le habían mentido con el embarazo”, indicaron fuentes de la Dirincri a La República.

Gabriela Sevilla: Pareja contó que nunca la acompañó a un chequeo médico 12:55 ¿Gabriela Sevilla puede ir a la cárcel? Con respecto al caso de Gabriela Sevilla, el fiscal a cargo de la investigación sostuvo que aún evalúa la posibilidad de interponer una denuncia por el presunto delito contra la fe pública. “Se están haciendo las investigaciones definitivas, como dijo el ministro no se habría registrado un embarazo por un delito contra la fe pública, pero eso todavía está en investigación”, señaló el fiscal. 12:44 ¿Qué dijo el ministro del Interior, Willy Huerta, sobre el embarazo de Gabriela Sevilla? El [ultimo viernes, el ministro del Interior, Willy Huerta, en declaraciones a la prensa, señaló que Gabriela Sevilla no se encontraba en estado de gestación. “Clínicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señora no estaba embarazada. Estoy dando información a través de los dos médicos del Hospital Militar después de hacer las revisiones”, aseguró. Añadió que la mujer no colaboró con los procedimientos médicos y estuvo renuente para esclarecer las investigaciones. 12:36 Gabriela Sevilla dice que buscará a su bebé Gabriela Sevilla manifestó a la prensa nacional que buscará a su bebé: “Tengo esperanza de que sí puedo encontrarla”, indicó. Tras culminar con los exámenes del médico legista y haber sido dada de alta, la joven fue abordada en la puerta de su domicilio por muchos periodistas y comunicó que tiene esperanzas de encontrar a su bebé. 11:41 Gabriela Sevilla no dejaba que la acompañaran a sus citas médicas Asimismo, fuentes de la Divincri manifestaron que, según informó Ramiro Galvez, cuando Gabriela Sevilla acudía a sus citas médicas lo hacía sola. "Cuando iba a sus citas, le decía que por protocolo solo debía entrar ella y finalmente se iba a atender a cualquier especialidad y no al obstetra o ginecólogo”, recalcaron. 11:37 Imágenes de Gabriela Sevilla reclamando a personal médico: “No pedí que me traigan acá” Gabriela Sevilla fue encontrada en Villa María del Triunfo y llevada al Hospital Militar. Allí fue vista en algunos pasillos del centro médico increpando al personal médico y demás trabajadores. "Yo no quería venir acá", exclamó alterada la joven. 11:25 Gabriela Sevilla pide apoyo en redes sociales: “Ayúdenme a encontrar a Martina” Luego de salir del Hospital Militar donde se encontraba, Gabriela Sevilla, solicitó ayuda en sus redes sociales para poder encontrar a Martina, su hija. Asimismo, precisó que recorrería en el distrito de Villa María del Triunfo. "Por favor, ayudenme a encontrar a Martina" se lee en la historia de Instagram que compartió con sus seguidores.

Asimismo, manifestaron que la joven no permitía mucho contacto físico por su pareja y que cuando acudía a las citas médicas no se le permitía el ingreso.

“Cuando iba a sus citas, le decía que por protocolo solo debía entrar ella y finalmente se iba a atender a cualquier especialidad y no al obstetra o ginecólogo”, recalcaron.

Gabriela Sevilla afirma que sí estuvo embarazada

Gabriela Sevilla Torello contradijo lo informado en el examen clínico médico en el que se concluye que no estaba gestando al momento de desaparecer el último miércoles 19 de octubre. De acuerdo con la joven, el personal del Hospital Militar de Jesús María no terminó de realizarse las pruebas correspondientes. Incluso aseguró que no tuvo prueba de sangre ni de orina.

“Quiero pensar que, como no terminaron de hacerme los exámenes, ellos piensan que no pudo haber un embarazo, según lo que dicen, a nivel genital o algo. No sé cómo funciona. Los exámenes de sangre y orina, ninguno me los llegó a hacer”, añadió.

La mujer de 30 años pidió a las autoridades que antes de que hagan afirmaciones se profundicen las investigaciones en relación con lo informado por el ministro de Interior, Willy Huerta, quien señaló que no había signos de que la afectada haya estado gestando.