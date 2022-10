¿Qué se sabe del caso Gabriela Sevilla, la mujer que fue reportada como desaparecida?

Gabriela Sevilla desapareció el 19 de octubre en la noche en medio de una extraña situación. El reciente viernes 21 la localizaron en medio de más interrogantes. Autoridades como el Ministerio de la Mujer y del Interior, así como la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y Ministerio Público se encuentran inmersos en este hecho que ocupó las noticias de las últimas horas.

En esta nota de La República conoce qué sabe del caso Gabriela Sevilla Torello.

¿Qué pasó con Gabriela Sevilla?

Gabriela Sevilla Torello desapareció el miércoles 19 de octubre, al promediar las 7.10 p. m., cuando abordó un taxi desde su vivienda en Surco con destino a la Clínica Internacional en San Borja. De acuerdo a la versión de la mujer, se dirigía a ese centro de salud porque había iniciado labor de parto.

“ Mami, la fuente se rompió, me voy en taxi a la clínica (Internacional, de San Borja)”, le dijo por celular Gabriela a su madre Rina.

El viernes 21 de octubre, en la madrugada, apareció en la casa de unos familiares ubicada en Villa María del Triunfo. Sin embargo, ya no tenía a su bebé en vientre. Luego de algunas horas, la llevaron al Hospital Militar, lugar del que fue dada de alta en medio de contradicciones por su embarazo.

¿Qué testimonio brindó Gabriela Sevilla a la Fiscalía?

Gabriela Sevilla Torello narró ante la Fiscalía que dos varones la amenazaron de muerte. “Si los denunciaba, me iban a matar a mí y a mi familia”, dijo a los agentes en el Hospital Militar, según lo detallado por Perú21. Asimismo, manifestó que su bebé no lloró al nacer y que los sujeto aseguraron que le darían el cuerpo de la menor si es que no los delataba ante las autoridades.

A continuación, la declaración de Gabriela Sevilla:

“El día 19 de octubre, en horas de la tarde, presenté un sangrado (...); por tanto, decidí ir a la Clínica Internacional de San Borja, comunicándome con mis padres, quienes me manifestaron que se encontraban como a 50 minutos de mi casa, por lo que les digo que mejor me den el alcance en la clínica. Asimismo, hablé a mi pareja Ramiro Gálvez, a quien también le indico que me alcance en la clínica.

Agarro una bolsa con pañales y salgo de mi domicilio, caminando unas cuadras y agarro un taxi —no recordando el color—, pero era oscuro, avanzando y no recuerdo la ruta, pero en ese momento le indico al chofer que no estaba tomando la ruta que normalmente tomo y me indica que era un atajo. Luego de ello, yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada.

Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empecé a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego, me quedé dormida por un tiempo de tres horas. Un varón me indica que me vaya, que si los denunciaba iban a matarme a mí y a mi familia y que si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija... Saliendo por un descampado donde caminé unas 10 cuadras, llegando a un lugar oscuro donde me senté y se me acercó una persona de sexo masculino, indicándome que si quería marihuana, a quien le pregunto la dirección y me indica que era el paradero 8 de Nueva Esperanza”, manifestó.

Sevilla afirmó que sí estuvo gestando y espera que este 22 de octubre pueda declarar frente a las autoridades correspondientes. Foto: Vanessa Sandoval / URPI - LR

¿Qué dijo el ministro del Interior, Willy Huerta, sobre el embarazo de Gabriela Sevilla?

El ministro del Interior, Willy Huerta, en declaraciones a la prensa, señaló que Gabriela Sevilla no se encontraba en estado de gestación.

“Clínicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señora no estaba embarazada . Estoy dando información a través de los dos médicos del Hospital Militar después de hacer las revisiones”, aseguró.

Añadió que la mujer no colaboró con los procedimientos médicos y estuvo renuente para esclarecer las investigaciones.

¿Qué declaró Gabriela Sevilla sobre su embarazo?

Gabriela Sevilla, luego de ser dada de alta del Hospital Militar, decidió conversar con los medios de comunicación y esclarecer algunos puntos sobre su gestación. La mujer de 30 años confirmó que sí estaba embarazada. Agregó que tiene todos los papeles que avalan sus palabras.

De acuerdo con la joven, el personal del nosocomio de Jesús María no terminó de realizarle las pruebas correspondientes.

“Quiero pensar que, como no terminaron de hacerme los exámenes, ellos piensan que no pudo haber un embarazo, según lo que dicen, a nivel genital o algo. No sé cómo funciona. Los exámenes de sangre y orina, ninguno me los llegó a hacer ”, añadió.

Caso Gabriela Sevilla: ¿qué otras versiones se tiene sobre su embarazo?

El fiscal a cargo del caso de Gabriela Sevilla, Paulo Loayza, refirió que se evalúa una denuncia por el delito contra la fe pública.

“Se están haciendo las investigaciones definitivas. (Si) como dijo el ministro no se habría registrado un embarazo, sería un delito contra la fe pública, pero eso todavía está en investigación”.

Por su parte, los familiares de Gabriela avalan la veracidad de su gestación. Por ejemplo, su tío José Luis Cáceres Mayhuire, dijo a La República que “el ministro está mal informado”. El padre de Gabriela Sevilla también dio su descargo. Para él, su hija sí estaba embarazada y sostuvo que presentarán los chequeos clínicos en las próximas horas que avalen el proceso de gestación. Asimismo, relató que Gabriela fue sometida a la revisión de varios médicos en el Hospital Militar, por ello optó por retirarse del nosocomio. “La revictimizaron”.

La Ministra de la Mujer en un primer momento, contradijo la declaración de su par del Interior. “La familia ha salido a decir que Gabriela sí estaba embarazada y que estaba siendo amenazada y con miedo después de todo el trauma que ha seguido después de este episodio”, detalló. Sin embargo, este sábado 22 de octubre respaldó su versión .

La Clínica Internacional, lugar en el que Gabriela Sevilla habría llevado los controles de su embarazo, señaló que la información de la paciente tiene carácter de reservado, por lo que no se puede divulgar. Sin embargo, colaborará con las autoridades correspondientes.

La tía de Gabriela Sevilla contradijo la versión del titular del Interior, Willy Huerta, y reafirmó que su sobrina sí estuvo esperando un bebé.

“Ella ha estado embarazada, nosotros hemos estado en constante comunicación con ella, cuando cumplió los 9 meses y una semanita, ella dijo que ya estaba en proceso de dar a luz, que el doctor ya iba a designar que iba a dar a luz”, narró en entrevista con Canal N.

El certificado legal del Ministerio Público reveló que Gabriela Sevilla no presentaba signos clínicos de gestación. Mediante redes sociales, el Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía concluyó que la joven reportada como desaparecida no estaba embarazada.

Comunicado de la FIscalía.

Gabriela Sevilla y su familia: ¿cuándo brindarán testimonio ante la Dirincri?

La Dirección de Trata de Personas de la Dirincri anunció a La República que Gabriela Sevilla debió declarar su versión de los hechos este sábado 22 de octubre a las 10.00 a. m. No obstante, de acuerdo a la información de Latina TV, no acudió a la cita. Los otros testigos programados, como la madrina de Sevilla, tampoco se hicieron presentes.

Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/Difusión

¿Qué señaló la Ministra de la Mujer sobre el caso de Gabriela Sevilla?

La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila se refirió al caso de Gabriela Sevilla. Mencionó que “no hay un plan de búsqueda para Martina”, la supuesta bebé desaparecida. Sostuvo que la Fiscalía se encarga de las investigaciones del hecho y su cartera brindará contención a la joven y su familia en este “momento complicado”.