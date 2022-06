Zinc en grandes cantidades puede causar la muerte

El zinc, en cantidades pequeñas, es importante para la salud; sin embargo, en dosis altas podría causar graves daños, incluso la muerte, advierte Jorge Luis Escobar, jefe de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) del Minsa.

“Este mineral puede causar daño grave al riñón, hígado, cerebro y al sistema gastrointestinal”, indica. Por ello, tras el derrame de 34 toneladas de zinc en el río Chillón, el Minsa exhortó a la población a comunicarse con el 113 o acercarse a cualquier centro de salud en caso de que presenten síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareos o vómitos. “Así serán evaluados”, dice Escobar. Asimismo, señala que, además de no consumir el agua del río, las personas no deben bañarse, no deben lavar cosas o acercarse a él.

Por el momento se desconoce el número de familias afectadas, debido a que aún se trabaja en el análisis de muestras que se tomaron del río Chillón.

Al respecto, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, señaló que este proceso podría tomar de cinco a siete días; no obstante, agregó que buscará “que se haga lo más pronto posible”. Mientras tanto, indicó, la empresa responsable intenta realizar diques de contención.

PUEDES VER: Prohíben comercialización de truchas para consumo humano tras contaminación del río Chillón

En esa línea, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam) aseguró que las personas que viven en la zona consumen agua potable y no del río. También, dijo que Lima Metropolitana no se vería afectada, ya que en este tiempo se emplea agua extraída de pozos. La empresa Sedapal informó lo mismo el lunes, cuando se volcó el camión que transportaba el zinc.

Solo se han recuperado 5 toneladas del zinc derramado. Foto: difusión

Indemnización

El miércoles la empresa minera Volcan aseveró que coordina una compensación económica para los afectados y ayer Montoya exigió, desde Canta, que ello se cumpla de inmediato. Vale mencionar que, sobre todo, los piscicultores han tenido pérdidas económicas, pues al menos 600 toneladas de truchas han muerto por el derrame.

PUEDES VER: Minsa evalúa riesgo de contaminación por consumo de agua tras derrame de zinc en río Chillón

Sumado a ello, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) dispuso la inmovilización de truchas para su no comercialización en la zona.

Montoya también dijo a La República que a la fecha la minera Volcan no se ha comunicado con ellos. Cabe indicar que esta subcontrató a la empresa Wari Service S.A.C para realizar el transporte del mineral.

El dato

Repetitivo. Desde hace cuatro años se han reportado tres hechos similares en el mismo río. Jorge Luis Escobar, de la Digerd, dijo que el primero fue el 2018, cuando se derramaron 36 toneladas de concentrado de zinc; el segundo ocurrió el 2021, y el último lunes fue el tercero.