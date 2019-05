Cuando la indolencia mata en hospitales y comisarías del país

Era la mañana del domingo, Día de la Madre. Natividad Ramos Chaparro, de 40 años, murió debido a que no fue atendida por personal del Hospital Regional de Cusco. Natividad padecía de diabetes, pero la mató la indolencia del personal del nosocomio.

Llegó al hospital a las 6:50 de la mañana con fuertes dolores. En Triaje, midieron sus funciones vitales y, cuando debía pagar para su atención, empezaron los problemas. No tenía SIS; por ende, fue catalogada como prioridad dos. Parece una broma, pero no lo es. Lo dijo el propio director regional de Salud de Cusco (Diresa), Ludgardo Astorga Febres, quien responsabilizó de la muerte de Natividad a sus familiares.

“Se supone que, si la señora estaba delicada, lo correcto es ir a un centro de salud donde me puedan atender y no ir a un medio de comunicación”, dijo indolente. Los familiares de Natividad acudieron a una radio local para quejarse del maltrato. Murió en el local de la emisora.

El director del hospital Regional, el médico cirujano Félix Hidalgo, apeló a la falta de condiciones para atender pacientes.

El caso de Natividad no es el único. El sábado por la tarde, en Andahuaylas (Apurímac), un padre encontró el cuerpo de su hija de 11 años. Había sido raptada, violada y asesinada por un soldado del Ejército, Michael Oscco. Otra menor de 10 años también fue su víctima el 9 de mayo. Las niñas también murieron por la indiferencia, esta vez de parte de los policías de la Comisaría de Andahuaylas.

Cuando sus padres hicieron la denuncia, les dijeron que no tenían combustible ni patrulleros para buscarlas. El jefe de la Macrorregión Policial Cusco-Apurímac, general Héctor Loayza, reconoce que hubo insensibilidad en la actuación de los agentes. “No justifica que hayan dicho que no hay combustible. Estamos investigando al personal que no intervino a tiempo”, dijo.

El médico y escritor Daniel Rojas, en su libro Diario de un interno de medicina, dice: “Pienso que no hay calidad de atención para los pacientes del hospital, pero igual de grave también es que no haya una calidad de atención para un paciente que fallece. (...) Aún queda mucho que hacer por la dignidad en la vida y en la muerte”. Un texto que, según la periodista Jacqueline Fowks, “deberían leer todos los que trabajan en el Estado".ϖ

Hemos perdido sensibilidad

El psicólogo Alaín Madueño dijo que hay una idea de que los profesionales son mejores que los otros ciudadanos. Además, dijo que los ministerios deben evaluar a sus trabajadores en el desempeño de sus funciones. "Hemos perdido la sensibilidad en nuestras profesiones", dice Madueño.