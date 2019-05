Incendio en Las Malvinas podría quedar impune

Ya pasaron 5 semanas y no hay avances. El 2 de abril pasado, la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel evaluó, en una audiencia pública realizada en el penal de Lurigancho, la sentencia de 35 y 32 años de prisión impuesta a Jonny Coico Sirlopu y Vila Seña Santamaria por trata de personas con fines de explotación laboral y esclavitud, situación que acabó con la muerte de dos jóvenes, en el incendio de Las Malvinas del 2017 (Cercado).

Pues bien, hasta hoy no hay una decisión de la Sala en un caso que se considera es claro. En medios judiciales se considera que esta demora puede suponer que los jueces Jorge Egoavil Abad, César Escobar Antezano y Marco Ventura Cueva están evaluando reducir las condenas e, incluso, absolver a uno de los acusados. Eso sería muy grave, daría un manto de impunidad a la esclavitud laboral que aún se practica en el país.

Jonny Coico y su esposa Vilma Zeña fueron condenados por delito de trata de personas por hacer trabajar a los jóvenes Jorge Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (21) en condiciones de esclavitud, desde las 9 a.m. hasta las 7 p.m., sin servicios higiénicos, poca iluminación y encerrados con llave.

El trabajo consistía en cambiar la marca de los fluorescentes de procedencia china, marca Duratell, para reetiquetarlos con la marca Phillips. La sentencia de primera instancia estableció que Coico y Vila se aprovecharon de la condición de las víctimas para obligarlos a trabajar en condiciones infrahumanas. Así estaban Jorge Luis y Jovi cuando comenzó el incendio en la galería Nicolini.

Ninguno de los dos pudo salir. “Mamá cuídate, ya no me llames” se despidió Jorge Luis de su madre, a través de una llamada telefónica, cuando era evidente que no se podría salvar. “Tío, te encargo a mi hija y dile a mi mamita que no llore”, fue la despedida de Jovi aquel 22 de junio del 2017, recuerda su tío César Herrera. Han pasado casi dos años y la pesadilla continúa para sus deudos, quienes no han recibido ni un solo céntimo de reparación civil.

"¿Cómo se le dice a las personas que hacen trabajar a personas encerradas? No es acaso esclavitud? Eso es lo que sufrió mi hijo y eso me duele, destruyó mi familia, mi vida. Solo pido justicia", declaró Adelaida Castro, abuela de Jovi.

Durante la investigación y juicio realizado en el 46° Juzgado Penal de Lima quedó establecido, con videos, fotografías y declaraciones de testigos en reserva, las condiciones infrahumanas en las que trabajaban Jorge Luis Huamán y Jovi Herrera. También está demostrado que si los jóvenes no hubieran estado encerrados con llave era muy probable que se hubieran puesto a salvo, como otros trabajadores de la galería.

Sin embargo, durante la audiencia de apelación, Coico niega haber dado un trato inhumano a sus empleados y culpa a los bomberos de la muerte de ellos, mientras exculpa de toda responsabilidad a su esposa. En su favor intervinieron los abogados Katia Pinedo Torres y Benji Espinoza Ramos.

Que justicia prevalezca

La fiscal Rosario López Wong solicitó la confirmación de la condena. Una pena alta, además de hacer justicia con Jorge Luis y Jovi, será una alerta para otros empresarios de la informalidad que ofrecen poca seguridad a sus trabajadores. La justicia debe prevalecer.❖