Fiscalía abre investigación a Luis Davelouis tras denuncia de su expareja

El Ministerio Público informó este martes que iniciará una investigación por un plazo de 30 días al periodista y analista político Luis Davelouis Lengua, quien fue denunciado a través de las redes sociales por su expareja, la periodista Marissa Chiappe.

A través de Twitter, el Ministerio Público dispuso que se investigue a Davelouis Lengua por el delito de violencia psicológica en agravio de la periodista.

El Ministerio Público dispuso que sea la fiscal Sofía Herrera Pérez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especialidad en Violencia Contra la Mujer, quien vea el caso.

Como primeras medidas, la fiscal Herrera Pérez dispuso que se recaben las declaraciones de las partes involucradas. Además, ordenó que se lleven a cabo pericias psicológicas, entre otras acciones orientadas a esclarecer el caso.

Días atrás, la periodista Marissa Chiappe reveló a través de Twitter que fue víctima de violencia psicológica y física por parte de su expareja, Luis Davelouis Lengua, aunque ciertamente la periodista no reveló la identidad de este.

Por su parte, a través de un comunicado, Davelouis Lengua repuso ante la acusación de su expareja que la relación que sostuvieron entre el 2013 y el 2015 fue “muy tóxica y muy complicada”.

“Me equivoqué mucho, sí, pero jamás la engañé, jamás la maltraté, jamás la insulté y nunca tuve la intención de hacerla sentir menos, por debajo de algo o alguien; mucho menos de mí. Si lo hice, no fue a propósito y le pido perdón porque entonces ella era mi familia”, escribió Davelouis en su mensaje.

El periodista, en el mismo comunicado, se defendió alegando que no es un agresor, y que nunca maltrató a Chiappe.

“Nunca maltraté a Marissa. Nunca la insulté, nunca la agredí física ni verbalmente. No soy un abusador, no soy un agresor. No lo soy”, escribió.