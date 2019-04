Fujimoristas presionan a ministra de Educación por enfoque de género

Pese a que el Poder Judicial ya aprobó su implementación sin modificaciones en las escuelas de todo el país, el enfoque de igualdad de género volvió a generar enfrentamientos y hasta amenazas dentro del Congreso.

Durante las 8 horas que la ministra de Educación, Flor Pablo, presentó la situación de su sector ante la Comisión de Educación, congresistas de Fuerza Popular y de la nueva bancada Concertación Parlamentaria (Julio Rosas) exigieron que retire lo que ellos denominan "ideología de género" del currículo escolar. "Si no retira el enfoque de género y no retrocede el Ministerio de Educación (Minedu), usted debería renunciar inmediatamente. El Perú no quiere ideología de género", fue una de las intervenciones de la legisladora fujimorista Nelly Cuadros, que fue respaldada por miembros de su bancada y por algunos padres de familia.

El pedido apareció luego de que la titular del Minedu reconociera la existencia de "contenido inadecuado" en textos escolares dirigidos a estudiantes de tercero de secundaria. Se trata del libro Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, elaborado el 2018, que en una de sus páginas, donde se define el término "conducta sexual", contiene como referencia un link con material vinculado a sexualidad, que "vulnera la sensibilidad y resulta incomprensible para los chicos en esta etapa de su vida", según Pablo. "Esto ya no parece un simple error, sino una intromisión interesada de alguien que quiere colocar contenidos que desvirtúan el verdadero sentido de los textos", indicó la ministra, quien lamentó la publicación y admitió que se trata de un error e informó que el texto ya ha sido retirado de los portales web.

Además, anunció el inicio de una investigación para determinar a los responsables, la revisión del material que aún está en almacenes y pidió a los directores y docentes que "marquen y borren ese link de manera categórica y contundente".

Posiciones encontradas

Frente a ello, la legisladora Nelly Cuadros dijo que "es un manual peligroso y similar a la pornografía". "Usted no respeta el pedido del 99% de padres".

Entre los más de 14 asistentes a la sesión –casi el doble de los que acuden de manera regular–, el congresista Julio Rosas también señaló que "si la ministra reconoce el error, anule el enfoque de género a través de una resolución ministerial. Esto afecta a la formación moral y psicológica de un niño".

Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) calificó el enfoque de género como "una aberración", y la presidenta de la comisión de Educación, Milagros Salazar (FP), señaló que "sí a la igualdad de oportunidades, pero no con ese contenido". Otros como Edgar Ochoa (Nuevo Perú) o Francesco Petrozzi respaldaron el enfoque de género, el cual tiene un "contenido distinto al libro".

Pero también hubo choques entre los padres. Mientras que representantes de Apafas aplaudían a los parlamentarios; desde Pasos Perdidos, el colectivo Madres en Acción respaldó la decisión de la Corte Suprema y pidió "no dejarse engañar por los grupos antiderechos".

Pese a los pedidos, Flor Pablo aclaró que el enfoque de género no está representado por el contenido del cuestionado libro de secundaria. "De sus comentarios y críticas me hago cargo, pero el enfoque de género es una política de Estado (...) No se trata de homosexualizar. Sí lo necesitamos para igualar oportunidades. Tenemos que decirle no a la discriminación y estereotipos. No debe salir del currículo", concluyó. Pese a ello, los asistentes insistieron.

Claves

- El colectivo Marcha del Orgullo realizará una manifestación en respaldo al enfoque de género.

- Este año el currículo se implementará para más de 5 millones de estudiantes. Este se imprimirá en el 2020, como ya lo anunció La República.

Anuncios

Cambios en la evaluación de desempeño. Este año se trabajará solo de manera informativa la evaluación de desempeño para los docentes de primaria. Gestiones. Se han pedido recursos adicionales a los S/ 200 millones para pago de la deuda social.

Más resultados ECE. Estudiantes de cuarto de primaria de Educación Intercultural Bilingüe bajaron sus aprendizajes.

Medidas ECE. Seguirán las pruebas y pronto se lanzará un plan multianual que alterne censales con muestrales.

Educación superior. Plantean crear una comisión para revisar proyecto de ley que reestructura el Sineace. Este año se licenciarían 30 institutos públicos. Se espera lo mismo para escuelas pedagógicas.

Infraestructura. Este año se inaugurarán 1.000 colegios. Más de 21 mil requieren demolición total.