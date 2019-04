La Libertad: en 22 años nunca hubo ninguna mejora en el terminal Santa Cruz

El terminal terrestre de pasajeros Santa Cruz, ubicado en el barrio de Chicago, luce tan igual como hace 22 años, cuando ahí iniciaron sus operaciones las empresas de servicio interprovincial que van a los Valles de Chicama, Virú y Chao, en la región La Libertad.

El lugar se observa sucio, desordenado, con una infraestructura antigua y en medio de una tremenda inseguridad que a la misma Policía Nacional se le hace difícil controlar.

Las quejas de los moradores por robos y hasta prostitución en horas de la noche son constantes y por ello las autoridades vecinales saludan hoy la decisión del ayuntamiento de cerrar el terminal y recomendar el traslado de transportistas a otro espacio, como el Terrapuerto situado en la avenida Moche, en Trujillo.

El Terminal es administrado por el Servicio de Administración de Inmuebles (SAIMT) de la Municipalidad Provincial de Trujillo y ahí operan unas 30 empresas que son propietarios de alrededor de 300 buses de una capacidad de 34 pasajeros cada vehículo. Los buses salen cada 7, 8, y 10 minutos, por sectores, Virú, Chao, Cartavio, Paiján, Ascope y Casa Grande.

Según el Consorcio de Empresas de Transporte Interprovincial La Libertad (Cetipal), a diario se registra un movimiento de 50 a 60 mil pasajeros.

“El levantamiento de las observaciones le corresponde a la MPT como propietario del terreno. Nosotros acá somos operadores, nosotros no lo administramos sino la MPT a través del SAIMT. Nosotros ingresamos a las arcas del SAIMT mensualmente un promedio de 100 mil soles. ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde va a parar? No hay ninguna mejora, no hay ningún arreglo”, afirma a La República el presidente de Cetipal, Víctor Gamboa Medina.

Reconoce que no se cumple ninguna medida de seguridad, pero deslinda de cualquier responsabilidad. “Todo falta aquí. Ustedes pueden dar fe. Este es un terreno donde se desarrolla la actividad de embarque y desembarque de pasajeros, pero no es un Terminal que necesita Trujillo y eso es responsabilidad de la comuna y no de nosotros”, acota.

La República trató de obtener la versión del SAIMT, pero su encargado de prensa no contestó a nuestras llamadas telefónicas.

El alcalde Daniel Marcelo Jacinto, ratificó el cierre del terminal de pasajeros Santa Cruz en 30 días, durante la reunión sostenida con alcaldes provinciales de Virú y Ascope, alcaldes distritales, y transportistas.

Agregó que la informalidad que campea en todos los servicios de transporte, sea taxis, colectivos, microbuses, será erradicada.