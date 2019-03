Arequipa: el martirio del tráfico por época escolar

Edwar Quispe

Jorge viene trabajando en el transporte gran parte de su vida. Es un chofer de 53 años y tomó el volante de su vehículo de servicio urbano de pasajeros desde los 26. Ya quiere retirarse. Está cansado que los gobiernos regionales y municipales no hayan hecho nada por ordenar el tránsito en la ciudad.

Este hombre del volante es miembro de la empresa Villa América del Sur. Nos cuenta su rutina diaria mientras transita por Umacollo, sector periférico de la ciudad. Son las 13.30 horas del viernes y el tráfico no parece tan terrible. De inmediato, me corrige. "Espera a que lleguemos al puente (San Martín) o al Óvalo de Vallecito. A veces me quedo atrapado allí. Cuando regresen los escolares será todo un infierno", lamenta.

Las cifras de la Gerencia Regional de Educación le dan sentido a su expresión. A la carga diaria de pasajeros, se sumarán 253 mil escolares del sector público y privado de la ciudad, que volverán a las aulas desde hoy.

Puntos críticos

El puente San Martín y Vallecito es uno de los 28 puntos críticos del transporte en la ciudad, por el congestionamiento vehicular que se genera en horas punta.

Estos tramos fueron identificados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y la Policía el último miércoles. Se reunieron para analizar la congestión vehicular y que esta no haga colapsar las principales vías.

Según el jefe de la Policía de Tránsito, My. Roberto Herrera del Castillo, las horas pico de tráfico se dan entre las 7.00 y 8.30 de la mañana; por la tarde a las 12.00 y 14.00; y desde las 18.00 a 21.00 horas en la noche.

Herrera informó que 83 agentes de tránsito se repartirán en los 28 puntos críticos en horas punta para aliviar los embotellamientos. Además solicitarán a la comuna que arregle algunos semáforos malogrados, sobre todo en la Av. Ejército.

Otro de los puntos calientes del transporte son la Av. Goyeneche y calle Paucarpata (Cercado), por donde Jorge pasa con su unidad. Pasando este nudo, ya solo le queda el óvalo de Mariscal Castilla, pero allí no sufre mayor complicación.

Por la tarde es otra la historia. A partir de las 18.00 horas los problemas se manifiestan en la calle Ayacucho (Cercado). El municipio no ha culminado con las obras de adoquinado de la calle Jerusalén. El resto de vías aledañas (calle Ugarte, Villalba, óvalo San Lázaro, Juan de La Torre, entre otras) se ven recargadas de vehículos que intentan salir o ingresar al centro.

Parque automotor

Según la MPA, en 2018 se contabilizaron cerca de 2 700 unidades de servicio de transporte urbano y que cubren cerca de 240 rutas. Con la implementación del Sistema Integrado de Transportes (SIT), el número de unidades se reduciría a 1 748.

Mientras eso sucede, Jorge seguirá renegando. Su recorrido empieza en el Cono Norte (distrito Cerro Colorado), detrás del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, y termina en el sector de Ciudad Blanca, Paucarpata. El viaje dura en promedio 1 hora y 10 minutos, pero con el tráfico aumenta media hora más. "La culpa la tiene la Variante de Uchumayo (obra sin culminar). Todos los que iban al Cono Norte, incluyendo los buses y camiones, se meten a la ciudad, eso nos afecta a nosotros", comenta.

Los choferes que prestan servicio en los distritos de Hunter, Tiabaya, Sachaca y que utilizan avenidas como Parra, Alfonso Ugarte, hasta Tingo; también lidian con el tráfico.

El subgerente de Circulación Vial de la MPA, Francisco Málaga, indicó que en esa ruta se encuentran los colegios Sagrados Corazones, San José, Nuestra Señora de Lourdes, Anglo Americano Prescott, la Universidad La Salle, y al cruzar el puente Tingo, el Max Uhle. v