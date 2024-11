Alianza Lima quedó en el cuarto lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2024 y clasificó a la primera fase de la Copa Libertadores 2025. Los íntimos ya se encuentran armando su plantel para la próxima temporada. Uno de los jugadores que no continuará en el club blanquiazul es Pablo Sabbag. Ante ello, el delantero viajó a Colombia y no ocultó su deseo de jugar en Junior de Barranquilla, club que acaba de celebrar su centenario.

"Díganle a don Fuad que me llame, no más. Estoy a disposición. Sí hubo acercamientos, al final no se dieron las cosas, fue justo cuando salió de lo Alianza Lima. Me encantaría jugar en Junior, es el equipo de mi ciudad y al que siempre he apoyado", indicó para la prensa cafetera.

Los números de Pablo Sabbag en Alianza Lima

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima a inicios de 2023, procedente de La Equidad de Colombia. En estas dos temporadas, el artillero disputó 43 encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul, en los que convirtió 14 goles y brindó dos asistencias.

Sin embargo, durante su paso por tienda íntima, sufrió algunas lesiones fuertes que lo mantuvieron alejados de las canchas durante varios meses. En el 2024, jugó 16 partidos y solo anotó cuatro goles.

Posibles fichajes de Alianza Lima para el 2025

Alianza Lima aún no ha anunciado la llegada de ningún refuerzo para la temporada 2025. Sin embargo, se especula que los victorianos ya están negociando con algunos futbolistas.

Gaspar Gentile (Deportivo Garcilaso)

Carlos López (Los Chankas)

Jean Pierre Archimbaud (FBC Melgar)

Aldair Quintana (Atlético Bucaramanga)

Alesson (Villa Nova).

¿Qué jugadores terminan contrato en Alianza Lima este 2024?

La mayoría de futbolistas de Alianza Lima culminan su contrato en el 2024. De ellos, solo se quedarían en el cuadro blanquiazul Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Ángelo Campos.