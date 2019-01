Independencia: Gestión municipal anterior dejó deuda de más de 54 millones

El alcalde de Independencia, Yuri Pando, manifestó que el estado actual del distrito es “caótico”, ya que atraviesa una grave crisis económica y de gestión, luego de heredar el municipio con deudas de más de 54 de millones y las calles en mal estado.

“Hay muchas deudas que están sin pagar, muchos documentos faltantes, muchos deudas a proveedores. Más o menos como 54 millones de deuda”, dijo en entrevista a un medio local.

Según informó, las deudas de Sunat, a proveedores de bienes, a trabajadores, entre otros, suman un total de S/ 54 670 399.40. Asimismo, reveló la existencia de “serenos fantasma”, hecho que ya ha sido denunciado a la Contraloría.

“Tenemos al menos 100 serenos, cuando fuimos a Recurso Humanos nos dijeron que no, que son 240, o sea hay más de 50 que no existían, pero sí cobraban puntualmente”, expresó.

Yuri Pando también contó que la municipalidad solo cuenta con 10 computadoras y ninguna impresora, algunos jubilados no cobran desde mitad del año pasado, las calles están llenas de basura y las cámaras de videovigilancia están desgastadas.

Tras estas denuncias, dijo que ha recibido amenazas de las mafias con las que se enfrenta. “Te has metido en un negocio que no has debido meterte. Tu cabeza va a rodar”, son algunos mensajes que le han hecho llegar.