Iniciará juicio contra ex alcalde de San Ignacio y funcionarios

Juicio oral contra el exalcalde de la provincia cajamarquina de San Ignacio, Carlos Martinez Solano, y otros 18 investigados por el delito de colusión, se iniciará en los próximos días luego que el Poder Judicial aprobara la solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Fue el fiscal Julio Taboada Ramón, quien sustentó en audiencia de control presentado los medios probatorios aportados durante la investigación preparatoria, para que se apruebe el pedido de la fiscalía.

Entre los funcionarios investigados figura ex jefe de la oficina de Abastecimientos y Servicios Roel Aldana Picón, Marcelino Bustamante Vásquez, José Antero Casusol Flores, Sandra Margot Pesantes Aranda, Guillermo Granda Rodríguez, Beymer Tito Ortiz Pinedo, Pablo Bazán Jempekit, Pastor Tapia Caballero, Alejandro José banda Carrillo, José Antonio Ramírez García, Segundo Roncal Romero y Clara García de Torres (ex regidores), como autores de la comisión del delito contra la Administración Pública en la figura de colusión, para quienes se solicitó 4 años con 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva.

Además, se formuló acusación contra el jefe del proyecto Álvaro Leoncio Cabrera Pastor, residente de obra Ricardo José Carrascal Velásquez, ex asesor legal Antonio Absalón Muñoz Toro, ex gerente de administración y finanzas Carlos Enrique Aranda Martínez, ex tesorero Ciro Grimaldo Larreátegui Lalangui y representante de la Empresa Engineering Group SRL. José Luis Salazar Mejía, como cómplices de colusión.