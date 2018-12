Admiten demanda del padre de mujer asesinada contra Magistrados Supremos

La demanda de Acción de Amparo interpuesta por el padre de la desaparecida esposa del empresario hotelero Homero Duarez Sáenz, Maricarmen Requejo Chanamé, contra los Magistrados Supremos fue admitida a trámite por orden de la resolución del Tribunal Constitucional.

El empresario hotelero Duarez Sáenz, investigado por presunto parricidio en agravio de su expareja y posteriormente absuelto por la Corte Suprema; luego de un debido proceso, informe sobre la decisión del tribunal, alegando que existen sospechas de que los magistrados habrían infringido la Constitución en el marco de las investigaciones judiciales.

"La sentencia que me absolvió, de la investigación que me seguían, no ha sido anulada y sigue firme y consentida. La Acción de Amparo que se está promoviendo es contra los magistrados: Javier Villa Stein, Josué Pariona Pastrana, Duberlí Rodriguez Tineo, José Neyra Flores y David Enrique Loli Bonilla, quienes integraron la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, y contra el Procurador Público del Poder Judicial; por supuesta infracción constitucional que será analizada debidamente a fin de conocer si es que la pretensión es correcta o no", expresó.

Asimismo, el empresario precisó que el responsable de este proceso de amparo pretende utilizar este mecanismo a modo de instancia supranacional para que efectué una revisión de los hechos realizada por los jueces supremos demandados.

Según explicó el empresario, el proceso de amparo no es un mecanismo procesal que sirva para reexaminar las decisiones adoptadas en un proceso ordinario en un estado de normalidad, como el caso que resolvió la absolución del empresario por no tener responsabilidad de los hechos que le acusaba el Ministerio Público.