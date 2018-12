Referéndum 2018: ¿Cómo se presenta dispensa o justificación para no ser miembro de mesa el 9 de diciembre? | ONPE

Ya se conoce la lista de miembros de mesa para la jornada del Referéndum 2018. Según la información que brinda la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este cargo es irrenunciable, pero existe la posibilidad de presentar una dispensa o justificación para casos de fuerza mayor.

Es decir, si has sido escogido miembro de mesa para la jornada del 9 de diciembre, pero tienes un causal de peso por el cual no podrás cumplir con esta responsabilidad, tienes la posibilidad de seguir un trámite que te exonere de pagar la multa por no asistir.

Toda justificación deberá estar documentada, y aquí te explicamos cuál es el procedimiento a seguir según la información que brinda la ONPE y el JNE.

¿Cuál es la multa por no cumplir como miembro de mesa en el Referéndum 2018?

Existe una multa específica que se aplica a quienes no cumplan con la labor de ser miembro de mesa en el Referéndum 2018 y no presenten una justificación o dispensa. Son S/207 que deberán abonarse en las ventanillas correspondientes.

Sin embargo, hay que aclarar que a este monto se le suma la sanción por no ir a votar, la cual se determina de acuerdo al nivel de pobreza del distrito en el que se ejerce el sufragio:

Distrito considerado No pobre: 83 soles

Distrito considerado Pobre no extremo: 41.50 soles

Distrito considerado Pobre extremo: 20.75 soles

¿Cuáles son los motivos por los que puedo presentar dispensa o justificación para no ser miembro de mesa en el Referéndum 2018?

Se ha puesto a disposición de la ciudadanía una lista que detalla cuáles son las razones por las que un ciudadano puede presentar una dispensa o justificación y eximirse de participar en el Referéndum 2018 como miembro de mesa.

Estos motivos de fuerza mayor son los siguientes:

- Ser mayor de 70 años.

- Grave impedimento físico o mental.

- Necesidad de viajar al extranjero.

- Ser funcionario y empleado de organismos que conforman el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec).

- Ser autoridad política y miembro de los concejos municipales.

- Integrar los comités directivos de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas inscritos en el JNE (para el caso de elección de autoridades).

- Ser cónyuge y pariente en segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en donde votas (para el caso de elección de autoridades).

En el caso de la dispensa se debe pagar S/21.60 y en el de la justificación, S/21.80, pago que podrá realizarse en cualquiera de las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones en Lima, las sedes descentralizadas del JNE en provincias o en cualquier agencia del Banco de la Nación. Para el caso del último ente, en ventanilla debe brindarse el código 01465.

¿Cuál es el procedimiento? Una vez que hayamos hecho el pago, nos darán un voucher. Luego, se debe ingresar al portal web del JNE, seleccionar el motivo de dispensa o justificación, rellenar el formulario con nuestros datos personales e indicar la razón por la que se está realizando el trámite para no asistir al Referéndum 2018 como miembro de mesa.

La respuesta del JNE llegará en los subsiguientes días hábiles, por lo que hay que estar atentos ante cualquier notificación o un pedido para subsanar determinadas observaciones.