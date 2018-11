Adenda de Majes II sigue en pie, solo que próximo gobernador de Arequipa la firmaría

Hace unos días, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, anunció que el tiempo no le alcanzaría para firmar la Adenda 13 de Majes Siguas II, antes de acabar su gestión.

Pero ello no significa que no se firmará la adenda que aumenta el costo del proyecto a US$ 660 millones. Por el contrario, la papa caliente pasará a la próxima gestión regional. El contrato sumamente entrampado de este proyecto asegura ser el primer dolor de cabeza del siguiente gobernador regional.

No solo eso. El 31 de diciembre culmina el plazo acordado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el consorcio Angostura para suspender las obligaciones del contrato.

El primero de enero de 2019, debería ponerse nuevamente en marcha este proyecto. Empero, todavía faltan muchos temas por definir.

Cambio tecnológico

En 2015 el GRA firmó la Adenda 12, que introdujo la figura de las optimizaciones al proyecto. Con este marco, el consorcio planteó cambiar el sistema de irrigación de las 38 000 hectáreas del proyecto de riego por canales a riego presurizado. Este cambio costaría US$ 110 millones según el consorcio. Piden que el Estado asuma el total de la inversión adicional.

Es por la firma de esta adenda que el proyecto se encuentra paralizado desde diciembre de 2017.

Fernando Vargas, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), señala que el GRA está estudiando este cambio de tecnología. Esperan que el supervisor emita la opinión favorable sobre la propuesta. Una vez concluido este trámite, se enviará la propuesta a los diversos ministerios y a la Contraloría.

Vargas señala que este trámite es una obligación adquirida en el contrato. Además, el consorcio hizo valer este derecho.

Si este trámite continúa y el GRA aprueba el cambio tecnológico, poco podrán hacer los candidatos al gobierno regional para revertir la situación.

Contrato entrampado

Vargas lo admite. El contrato del proyecto Majes Siguas II es muy entrampado. Señala que pone en mucho riesgo al Estado y al consorcio.

Muchas son las voces que piden al GRA que se descarte el cambio tecnológico y se obligue al consorcio a construir este proyecto, paralizado por más de 12 años, una opción que funcionarios de la región han descartado.

La semana pasada, la comisión del Congreso encargada de investigar el proyecto sesionó en Arequipa y recogió las opiniones de exministros y exautoridades de Autodema sobre el proyecto y la firma de esta adenda. La posición mayoritaria fue no hacerla.

El exministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, y los exgerentes de Autodema, Luis Calle e Isaac Martínez, coincidieron en que no hay sustento técnico en la propuesta.

Señalan que el agua que se pierde en la utilización de canales ya estaba prevista por el consorcio. El tema de la evaporación de agua también estaba contemplado.

Vargas da la razón en parte a este cuestionamiento. Según él, se ahorrarían 26 millones de metros cúbicos al año con este cambio. Pero Autodema no cuenta con ningún estudio que avale esta cifra, solo es el cálculo de su gerente.

Vargas dijo que la supervisora debería tener la cifra.

Otro punto cuestionado es que el consorcio no cumplió con los plazos establecidos para cierre financiero y entrega deexpedientes. Vargas señaló que no se multa a la empresa porque se pidió una suspensión de obligaciones. Insiste en que no hay culpables por el retraso de este proyecto que debía terminar de ejecutarse en 2019, pero que ahora no tiene fecha de culminación.

Otro modelo para la adenda

La propuesta de la Adenda 13 se encuentra colgada en la página web del Gobierno Regional de Arequipa. Fue elaborada por el Consorcio Angostura-Siguas. En él claramente se lee que si se incrementa el precio de las obras en la Pampa de Siguas por el cambio de riego, este costo debe ser asumido por el Estado peruano.

Fernando Vargas señaló que, para que el Estado no asuma más riesgos, se podría hacer otro tipo de inversión. Al principio de los trabajos, el consorcio pondría los US$ 110 millones para el cambio del sistema de riego. Luego de concluidos los trabajos en la pampa, el Estado tendría que reintegrarle lo invertido.

Asegura que el Estado no perderá con la Adenda 13 si se llega a firmar.