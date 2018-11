A lo Acuña: Ísmodes dice que la única manera de enfrentar la corrupción es enfrentándola [VIDEO]

Un debate que terminó con ataques se vivió el último miércoles en el auditorio de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa, Javier Ísmodes y Elmer Cáceres se volvieron a ver las caras y el momento picante se dio cuando toco hablar de la lucha contra la corrupción. Seguramente Ísmodes no querrá ver la repetición de la parte en que inicia su mensaje.

Era la última etapa del debate, estaban en los minutos finales y el moderador lanzó la pregunta: Señor Ísmodes, ¿cómo enfrentará la corrupción?, el candidato respondió: “La única forma de enfrentar la corrupción es enfrentándola”. Entre risas del mismo candidato al darse cuenta de su frase que emitió al mismo estilo de César Acuña, continuó su mensaje tratando de olvidar ese pequeño desliz.

La frase que lanzó el candidato de Arequipa Transformación no ha pasado desapercibida y ha generado una serie de comentarios y burlas en las redes sociales. Y es que, como se recuerda, varios políticos y autoridades en general han caído en este bochornoso juego de palabras que inició con el político César Acuña en las anteriores elecciones presidenciales (“no es plagio, es copia”) y que no fue la única frase, ya que es común verlo en estos aprietos.

Este no fue el único impase que sufrió el candidato del foquito, luego de unos segundos dijo que la única forma de luchar contra la corrupción es con una palabra: “Liderazgo con la lucha contra la corrupción”, aunque la frase no supera el error anterior, también es visto como un desliz.

Javier Ísmodes continuó argumentando en su tiempo prestablecido e insistió en la necesidad de modernizar la gestión del gobernador para hacer una gestión eficiente y la creación de una oficina de defensa al usuario. Calificó de ociosa la labor que se realiza actualmente.

Finalmente, Ísmodes respondió la pregunta planteada por su contendor Elmer Cáceres, quien le increpó el tener 28 denuncias (18 en el Poder Judicial y 10 en la Fiscalía), y cómo con esa mochila podría combatir la corrupción.

“Yo no tengo ningún proceso judicial, nunca he tenido un juicio. Las denuncias están archivadas y siempre se me denunció de manera injusta”, concluyó el candidato de Transformación.