Economía peruana: ¿estaremos mejor o peor el próximo año?

Juan Carlos Soto

Algunos economistas sostienen que la economía peruana se asemeja a un avión que sortea con éxito las turbulencias de la política. Parece blindada al escándalo de políticos y jueces corruptos, indultos, renuncias presidenciales. Incluso con la caída de Pedro Pablo Kuczynski el efecto resultó inverso. Los especialistas predecían el aumento en el precio del dólar y la caída de la bolsa. Ocurrió lo contrario. ¿Qué mantiene estable a la economía peruana?

El presidente del Grupo Diviso, Luis Baba Nakao, en un evento organizado por Caja Piura, atribuye el éxito a un manejo ordenado de las finanzas. Eso evita la inflación, los precios de bienes y servicios se mantienen estables. Baba Nakao recuerda que hay reservas por 59 mil millones de dólares, casi tres veces más que la deuda externa. El sol peruano está sólido, tan sólido que se emite bonos pagaderos hasta en 40 años en moneda nacional.

¿Qué podemos esperar el próximo año? Es probable que el crecimiento sea similar a este año, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La otra cara

Baba Nakao también admite que este crecimiento depende de la cotización de los minerales. Si los precios del cobre se derrumban, probablemente la pasaremos mal. Y esa es una posibilidad no descartada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La potencia asiática es nuestro principal comprador de mineral; ante el veto comercial de Trump, no puede continuar fabricando la misma cantidad de manufacturas con materia prima peruana. Baba Nakao alertó que el avión llamado economía peruana tiene algunas turbinas tapadas. Salvo Quellaveco y Michiquillay, la mayoría de proyectos están paralizados por la corrupción. Citó al Gasoducto, Majes II, Chinchero, etc. También preocupa el bajo nivel de presión tributaria. El 4% de los contribuyentes aporta el 90% de lo que recauda el país. Tampoco se advierte el efecto de la migración venezolana. Hay 500 mil refugiados. Según Baba Nakao al mercado laboral se incorporan 350 mil al año. Entonces tenemos un exceso de mano de obra sumados los extranjeros. ❧