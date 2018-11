EN VIVO: Las últimas noticias de las Elecciones en Estados Unidos 2018 EN DIRECTO

¿Qué son y por qué son importantes las Elecciones en Estados Unidos hoy martes 06 de noviembre? También conocida como elecciones 'midterm' son un plebiscito sobre la figura de Donald Trump en donde los norteamericanos decidirán qué partido político controlará las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos por los últimos dos años, hasta las elecciones presidenciales del 2020.

Elecciones legislativas Estados Unidos 2018: el juicio a Donald Trump

Estados Unidos elige hoy martes 6 de noviembre la conformación parcial del Senado y la renovación total de la Cámara de Representantes, en una jornada electoral que juzgará las políticas realizadas durante el gobierno de Donald Trump.

El Congreso de Estados Unidos está peleado por los demócratas y los republicanos. En el Senado se disputarán 33 de los 100 escaños en estas elecciones EE.UU. 2018. Además, el total de 435 lugares en la Cámara de Representantes y 36 puestos de gobernadores.

14:59 pm: Estudiantes que piden el mayor control de las alarmas se han aglutinado en varios partes del país para asegurarse que los jóvenes de Estados Unidos voten en estas elecciones legislativas.

"Queremos asegurarnos de votar por candidatos que nos garanticen un futuro seguro, que los niños no mueren por la violencia armada", dijo uno de los portavoces de las víctimas de Parkland, David Hogg.

We’ve already made hundreds of calls to help young people make plans for the polls!



Let’s get out this vote and make history!!! pic.twitter.com/QZpHyOCKCi — March For Our Lives (@AMarch4OurLives) 6 de noviembre de 2018

12:30 pm Las indicaciones para ubicar el local de votación en estas elecciones legislativas está en varios idiomas, además del inglés.

Es importante conocer tu base y hablarles en su idioma. EEUU no tiene lengua oficial. pic.twitter.com/FOYRnMqX64 — Yolanda Monge (@ymonge) 6 de noviembre de 2018

12:20 pm La presidenta de la Comisión Latina de Aarizona, la reverenda Eve Nuñez, conocida por ser una opositora a las políticas migratorias de Donald Trump, emitió su voto e hizo un llamado a hacer lo mismo.

Todas las fotos a la salida del colegio electoral. La reverendo Eve Núñez ya ha votado. Su primera vez en DC. Vivía en Arizona. pic.twitter.com/2o6usy7Qo4 — Yolanda Monge (@ymonge) 6 de noviembre de 2018

12:10 pm Los estadounidenses siguen votando. En la imagen, deciden el futuro del Senado en el Denver Election Center. Estas elecciones se dan después de dos años de mandato de Estados Unidos.

12:00 pm Una de las interrogantes con mayor búsquedas en estas elecciones en Estados Unidos es sobre el local para votar: ¿Dónde voto? #ElectionDay

11:30 am El municipio de Los Ángeles, en Estados Unidos, decreta que el transporte público sea gratuito durante toda la fiesta electoral.

Here’s what Los Angeles is doing to help get voters to the polls, per @MayorOfLA: pic.twitter.com/2CFKVDd6a7 — Laura J. Nelson 🦅 (@laura_nelson) 6 de noviembre de 2018

11:20 am Según la Kaiser Family Foundation, un 45% de mujeres está más entusiasmada con votar este año, respecto a las elecciones anteriores.

11:10 am Las búsquedas asociadas en Google al proceso de votación en Estados Unidos, son el modo de registro para votar y el lugar de votación.

11:00 am Hasta el día de ayer, los demócratas tenían una ventaja de dos dígitos sobre los republicanos, según la CNN. Además, se registró un descenso en la aprobación a Donald Trump, que sería el presidente que se enfrentó a las Midterm elections con la más baja aprobación.

President Trump has the *worst pre-election approval rating in modern history* immediately before his first midterm election via new @CNN poll and Gallup trend:



W Bush 63%

Eisenhower 61%

Kennedy 61%

Nixon 58%

HW Bush 58%

Carter 49%

Obama 46%

Clinton 46%

Reagan 43%

Trump 39% — Ryan Struyk (@ryanstruyk) 5 de noviembre de 2018

10:50 am Los grandes temas que han movido estas elecciones en Estados Unidos en esta jornada electoral o #EletionDay son los relativos a sanidad, economía y la política migratoria.

10:40 am Aunque aún no se tienen noticias sobre quién va ganando las elecciones de USA, las últimas encuestas recogidas por CNN, daban un porcentaje mayoritario a los demócratas. El Partido Republicano obtendría un 42% en las elecciones legislativas y el Partido Demócrata, un 55%.

10:30 am Donald Trump se juega la aprobación en estas elecciones y esperará los resultados en Washington. Sin embargo, emitió un duro discurso el día de ayer, durante el cierre. Trump acusó a los inmigrantes indocumentados de que "votarían ilegalmente", sin mostrar pruebas.

10:20 am El candidato demócrata al Senado O' Rourke con gran participación en las redes sociales, votó en un colegio de El Paso. Beto O' Rourke compite en estas elecciones con Ted Cruz por el voto de Texas.

10:10 am Facebook bloqueó 30 cuentas que estarían interfiriendo en las elecciones conocidas como Midterms 2018. En Instagram se bloquearon 85 por el mismo motivo, según AFP.

10:00 am Hillary Clinton hace un llamado a votar en las elecciones legislativas de Estados Unidos a través de sus rede sociales.

If they win, they’ll do great things for America. Let's exercise our birthright as Americans today, put those people in office, and continue the hard work of saving our democracy.



It'll take all of us. Happy Election Day. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 6 de noviembre de 2018

09:30 am Denuncian en redes sociales que miembros del Partido Republicano realizaron falsas campañas para contra candidatos judíos.

Los republicanos ridiculizan a los candidatos judíos con carteles repartidos por EE UU donde se los ve metiendo fajos de billetes en los bolsillos. Hace dos semanas se vivió el ataque antisemita más mortifero en la historia del país. https://t.co/7mBygWY53N #Midterms2018 — Antonia Laborde (@antonialaborde) 6 de noviembre de 2018

09:20 am En estas elecciones en Estados Unidos los demócratas tienen una ventaja sobre los republicanos, de acuerdo a las últimas encuestas del país norteamericano.

09:15 am En Estados Unidos, la búsqueda 'Dónde votar' es tendencia en los resultados de Google.

09:00 am Es usual que en los acontecimientos públicos, como las elecciones de Estados Unidos, se recite el Juramento de Lealtad o el Juramento a la Bandera. En la imagen, los miembros de mesa del Riley Elementary School de Illinois juran.

08:50 am El senador demócrata Robert Menéndez compite frente al republicano Bob Hugin, quien buscará quedarse con su escaño.

08:40 am El Senado de Estados Unidos está conformado actualmente por 240 legisladores del Partido Republicano, el oficialista. La oposición a Donald Trump está representada por 195 senadores del Partido Demócrata.

#ElectionDay



Hoy #EEUU celebra las #MidtermElections2018.



La ciudadanía decide hoy 435 escaños en la Cámara de Representantes, 35 de los 100 escaños en el Senado y 36 de las 50 gubernaturas.



Conoce la distribución actual de fuerzas en el Congreso de #EEUU: pic.twitter.com/pXnzIHaxoZ — Strategia Electoral (@Eleccionesymas) 6 de noviembre de 2018

08:30 am Los ciudadanos se están movilizando desde temprano para votar. Esta es la imagen a las afueras de un centro electoral en Texas.

08:25 am Los colegios amanecesn con las pegatinas 'Yo voté' por el #ElectionDay2018 que es considerado un referéndum y un juicio sobre la labor del régimen de Donald Trump en el Eejcutivo.

08:15 am En Las Vegas se esperan más de 10 mil votantes en estas Midterm elections por la renovación del Legislativo estadounidense.

08:00 am Google anima a los electores de Estados Unidos a votar. Sin embargo, poco más de 30 millones de electores ya emitieron su voto de manera anticipada.

Para el que no se haya enterado o no tenga ganas, el buscador de Google te recuerda que es #ElectionDay2018 en EE UU pic.twitter.com/qjRmDoGH5I — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) 6 de noviembre de 2018

Midterm elections en Estados Unidos: Cuándo son y cómo se vota

Las elecciones legislativas de Estados Unidos son hoy martes 6 de noviembre en donde Republicanos y Demócratas se enfrentarán para tener a su mayoría en las dos cámaras del Congreso en los últimos dos años.

Estos comicios se realizan cada dos años en los Estados Unidos, donde son un total de 435 escaños en la cámara baja y sólo un tercio del Senado se someterá a votación.

¿Qué se elige en las Elecciones legislativas de Estados Unidos?

Los electores votarán a todos los senadores y a un tercio de sus integrantes de la Cámara de Representantes. Vale destacar que los estadounidenses también elegirán a los gobernadores de 36 estados en estas elecciones.

Los resultados de estas elecciones "midterm" en Estados Unidos no se darán sino hasta después de varias horas debido a la extensión del país.

Entre el 2016 y el 2017 no solo se eligió a Donald Trump como el presidente de los Estados Unidos, sino que además de ello, los republicanos ganaron las elecciones legislativas tanto en el Senado como en la Cámara.

Las encuestas en Estados Unidos predicen que habrá un equilibrio, ya que los demócratas podrían ganar en la Cámara, mientras que los Republicanos tendrán el control del Senado.

La principal propuesta de los demócratas ha sido mantener la reforma sanitaria del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, la famosa “Obamacare”, la cual asegura no rechazar a ningún paciente por salud o edad y, sobre todo, acoge a los inmigrantes.

Tomorrow’s elections might be the most important of our lifetimes. The health care of millions is on the ballot. Making sure working families get a fair shake is on the ballot. The character of our country is on the ballot. — Barack Obama (@BarackObama) 5 de noviembre de 2018

Mientras que los republicanos han apostado por la economía, ya que bajo el mandato de Trump el paro ha caído al 3,7% y los salarios han subido sin precedentes.

Trump se ha enfocado en la nueva ola migratoria de centroamericanos hacia Estados Unidos y prometió revocar la nacionalidad a niños con padres ilegales nacidos en ese país.

Republicans have created the best economy in the HISTORY of our Country – and the hottest jobs market on planet earth. The Democrat Agenda is a Socialist Nightmare. The Republican Agenda is the AMERICAN DREAM! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/JfdM1p5xxY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de noviembre de 2018

Elecciones legislativas en Estados Unidos: Por qué son importantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que él no está en boleta, pero si será un reto, ya que si llegan a ganar los demócratas, su presidencia estará en juego, ya que se le puede imposibilitar aprobar algunas leyes como reformas impositivas de salud o migración.

Además, se pueden activar algunas denuncias en su contra que aún está dormidas como el "Rusiagate", unas acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año 2016.

Otras elecciones en Estados Unidos

Además de las elecciones “mid term”, en los estados Michigan y Dakota se votará la autorización del consumo de marihuana. Mientras que en Misuri y Utah pedirán permiso para uso medicinal de ese estupefaciente.

En Oregon decidirán si el gobierno de Donald Trump puede habilitar centros médicos para practicar el aborto.

Por último Virginia Occidental y Alabama preguntarán a los electores si el estado debe considerar el aborto como un derecho.