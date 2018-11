Serpost entraría en una reorganización para mejorar servicio

El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, señaló que vienen analizando la posibilidad de modernizar a Servicios Postales del Perú (Serpost), para mejorar la fecha de llegada de los envíos de paquetes en todo el país.

Durante el inicio del evento del ‘Mes del emprendimiento’, el titular de Producción explicó la importancia de reorganizar la empresa estatal para perfeccionar su funcionamiento, respecto al comercio electrónico.

“El problema más importante del comercio electrónico no es la legislación, sino que necesitamos que Serpost funcione bien y es un tema que lo estamos conversando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, explicó Pérez-Reyes, añadiendo que “necesitamos que funcione mejor; que si compramos un producto, vía e-commerce, y no nos gusta o no nos queda podamos devolverlo o cambiarlo sin esperar tanto”.

El ministro explicó que Serpost debe “cumplir el rol que tienen todas las empresas de correo en el mundo”, por lo que debe minimizar el servicio de correspondencia para enfocarse en paquetería.

Las evaluaciones que vienen realizando permitirían “que cuando uno haga una compra electrónica, en cualquier lugar, no solo tenga la certeza de que el producto llegará al destino, sino que lo haga en una fecha determinada y en las condiciones que debe llegar”, según indicó Raúl Pérez-Reyes.

La demora en el envío y entrega de correspondencia y paquetes han sido parte de las críticas en Serpost. En el caso de comercio electrónico, se viene realizando por servicios de mensajerías privados, aunque, como indicó el ministro de Producción, “todavía es muy ‘limeño’”.