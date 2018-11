Alcalde de Tacna Jorge Infantas niega que haya entrega coima a fiscal Vega

El alcalde de la provincia de Tacna, Jorge Infantas Franco, negó que el fiscal provincial José Luis Vega Pilco haya solicitado algo a cambio de realizar favores a él o a Luis Torres. Los tres sostuvieron una reunión privada el 2012. Dicha cita fue filmada y difundida en octubre de este año.

"Estamos viendo que los videos que han presentados datan del 2012, cuando yo no era alcalde ni regidor. Segundo, que ya declaré ante Control Interno (de la Fiscalía) que eran temas que no tenían nada que ver con algún proceso en curso y que más bien era un tema paralelo al Ministerio Público", dijo el alcalde de Tacna, tras asegurar que Vega Pilco no trató ningún tema funcional.

"El fiscal Vega Pilco no pidió ni un vaso de agua, ni se le dio ni un vaso de agua", sentenció Infantas.

A causa del video de la reunión, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Tacna inició una investigación preliminar por el presunto delito de colusión. Se investiga un tramo de la conversación entre Torres, Vega e Infantas en que se habla de supuesto sorteos de obras del municipio en beneficio de empresas privadas.

La Fiscalía Superior determinará si el fiscal Vega Pilco está involucrado en algún tipo de coima. Por su parte, la ODCI de la Fiscalía investiga al fiscal por presuntas faltas en sus funciones.