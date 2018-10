Alcalde asegura que le pidieron US$ 50 mil para no difundir video secreto

Tacna. El alcalde provincial, Jorge Infantas Franco, aseguró que le habrían pedido hasta US$ 50 000 por evitar la difusión de un video. En este se lo ve en una reunión con el exburgomaestre Luis Torres Robledo y el fiscal José Vega Pilco. La grabación se hizo sin autorización.

Tras acudir a la citación realizada por la Oficina de Control Interno de la Fiscalía, que inició un proceso disciplinario contra Vega Pilco por una probable inconducta funcional, Infantas confirmó que la reunión fue entre 2011 y 2012, cuando Torres ya no era autoridad. Acotó que la cita se concretó tras escuchar rumores de presiones políticas sobre la Fiscalía de la Nación, que exigían investigar la gestión de Torres (2006-2010). En la cita, también se tocó un presunto pedido de US$ 100 000, para que la investigación no se realice.

Infantas señala que las presiones llegaron después, pero que no las denunció asegurando que no temía la difusión del video completo.

Señaló que hasta una docena de personas, incluyendo políticos y candidatos, lo buscaron pidiendo favores a cambio de evitar la difusión.

Por su parte, Luis Torres no acudió a rendir su manifestación y explicar por qué se grabó al fiscal en secreto en la sala de su casa.