Del edificio Giacoletti solo quedan ruinas

Destacaba por su elegancia, aun cuando eran evidentes en su fachada las profundas marcas del paso del tiempo. La madrugada de ayer, el admirado edificio Giacoletti volvió a acaparar las miradas de los limeños, pero debido a un incendio de gran magnitud que dañó sus tres niveles.

Ubicado entre la avenida Nicolás de Piérola y el jirón Quilca, frente a la Plaza San Martín, el famoso edificio construido a inicios de 1912, sufrió profundos daños en su estructura luego de que las llamas consumieran gran parte del casco de la antigua construcción.

Solo se pudo salvar su fachada. Todo en su interior quedó reducido a cenizas por acción del fuego.

En esta emblemática construcción clásica de estilo Art Nouveau levantada junto al histórico Teatro Colón, operaban las pollerías Norky’s y Roky’s, así como el hotel Libertador.

Los tres locales que allí funcionaban fueron devastados por el fuego que se inició al promediar la 1:30 de la madrugada y que movilizó a cientos de bomberos.

pánico al amanecer

Las extensas lenguas de fuego y la densa columna de humo que se elevó sobre el cielo limeño daban cuenta de las proporciones del siniestro.

Esta emanación alcanzó a afectar inmuebles vecinos, por lo que fue necesaria la evacuación de unas 40 personas de un centro de hospedaje y algunos residentes de las edificaciones aledañas.

“Había mucha ceniza y el humo no me dejaba ver. Sentí que me asfixiaba y tuve que salir con mi familia. La gente corría, decían que podían estallar los balones de gas”, contó Lourdes Ponce, quien llegó de Arequipa con su esposo y dos hijos para la procesión del Señor de los Milagros.

La angustia y el temor se fue apoderando de los vecinos. Por las diferentes entradas (Quilca y Colmena) fue común ver rostros de confusión y miedo, y a los empleados de los comercios comentando lo ocurrido. Bomberos de más de 30 unidades fueron movilizados para atender la emergencia.

El tránsito vehicular y peatonal fue cerrado en la zona mientras los trabajadores de las pollerías sacaban los balones de gas para evitar explosiones. Por fortuna no se reportaron heridos, salvo algunos afectados por el humo.

Inicialmente los bomberos indicaron que las llamas se habían originado en la cocina de una de las pollerías que funcionaba en el primer piso. “Hay indicios que todo se habría iniciado por una deflagración en una chimenea”, dijo un oficial del CGBVP.

Sin embargo, no se descartan otras hipótesis: “Pudo haber ocurrido una fuga de gas, un cortocircuito, la manipulación de algún elemento inflamable. Todo esto es materia de investigación”, reveló Juan Carlos Barrios, funcionario de la Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima.

Según indicó, este emblemático inmueble tenía todos los certificados de Defensa Civil al día, así como la licencia de funcionamiento.

“Cumplía con los requisitos que la Municipalidad de Lima exige y se ha estado revisando de forma periódica todo este año”, precisó.

inminente demolición

Debido a la intensidad del fuego que afectó el inmueble y los daños que presenta, este podría ser demolido.

De acuerdo con el comandante general del CGBVP, Andrés Ángeles, el edificio tendría que ser demolido. Las cornisas del edificio se desprendieron en el incendio.

“Es una estructura de quincha, muy antigua y está totalmente destruida. Sé que es un patrimonio cultural, pero esto se viene abajo solo o tendrá que ser derruido porque es un peligro para los transeúntes”, expresó.

A su turno, la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, señaló que “los equipos del ministerio han sido desplazados y están haciendo un control de daños y trabajando con la Municipalidad de Lima. Primero hay que garantizar la seguridad, nos toca hacer el inventario de los daños y evaluación de si el bien todavía puede ser recuperado o si ya no cabe otra cosa que la demolición por seguridad”.

La ministra se enteró del siniestro en la ciudad de Santiago, Chile, donde participa de la Feria del Libro.

Anoche el fuego se reactivó y amenazó con propagarse, pero fue controlado por los bomberos.

bomberos alarmados

El comandante del cuerpo de bomberos, Roberto Ángel Bache, dijo que este incendio fue catalogado como código 3 (gran magnitud).

“Preocupa porque siniestros grandes como este ocurren con cotidianeidad. Estamos teniendo un ritmo de incendios muy frecuentes en Lima, donde se exponen vidas humanas, se pierde patrimonio y fuentes de trabajo”, anotó el oficial.

Como se recuerda, el 5 de mayo una casona histórica en el Cercado de Lima, donde operaba la pollería Villa Chicken, fue devastada por un voraz incendio. En el 2014 y el 2017, dos casonas de la Plaza Dos de Mayo fueron destruidas por dos siniestros.❧

9.786 incendios han ocurrido en el país de enero a octubre