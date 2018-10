Las mentiras de Lizardo Calderón sobre su relación con la Municipalidad Provincial de Arequipa

El cargo del economista Lizardo Calderón, en la comuna provincial de Arequipa, no es claro. Él junto al ex alcalde provincial, Alfredo Zegarra, fueron grabados en diversos audios, correspondientes a febrero de este año, donde se les escucha ofrecer ayuda a una empresa para que obtenga la licitación de una ruta troncal del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Calderón sería quien habría asesorado a la empresa en la elaboración de sus documentos, incluso se escucha cuando indica que se pueden modificar algunos requisitos del concurso para favorecerlos. “Es que las bases yo no les puedo dar un vuelco de cómo irán. Las bases en esencia, como les comentaba la vez pasada, como espíritu, tienen que seguir siendo lo mismo. Lo que te puedo variar son los montos de participación extranjera y local, el tema de experiencia, por allí se me ocurre algo que te puedo variar (...)”, esto en una reunión con una persona relacionada a la empresa que sería favorecida.

En una entrevista a Calderón, esta mañana en radio Melodía, negó cualquier relación con la comuna desde marzo del 2017 hasta donde estuvo como consultor externo del SIT, sin embargo en las escuchas que publicó La República se oye que Alfredo Zegarra indica a los transportistas que pedirá a Lizardo Calderón que los apoye.

Sobre ello, el economista dice que lo hizo por amistad, pero aclarando que no es amigo íntimo del exalcalde. “Si usted me llama y me dice Lizardo me puedes hacer este favor de informarles esto a estos señores sobre el SIT y si tenemos una amistad, yo no me voy a complicar la vida”, dice.

Esta afirmación se caería, pues este año él emitió un informe técnico con el que se niega la ampliación de plazo a la empresa Transacacia, que es la anterior empresa que ganó la licitación de la troncal cuestionada. Al negarsele la ampliación de tiempo, la licitación de la ruta se declaró desierta dando pie a una nueva convocatoria. Si Calderón ya no trabajaba en la comuna ¿Cómo pudo emitir un informe?

La alcaldesa provincial, Lilia Pauca además confirmó que hace dos semanas se le renovó contrato como consultor interno y que este tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. “Él (Lizardo Calderón) está como consultor desde que tomé el cargo (abril de este año) hace poco se le renovó el contrato”, dijo el lunes, tras una reunión sobre el SIT. En esa reunión también participado el consultor, según afirmó la alcaldesa.