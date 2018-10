Descubren 19 esculturas de madera en Chan Chan

Trujillo. La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, fue la encargada de presentar las esculturas de madera que se han descubierto durante la segunda temporada de excavación y conservación que empezó en abril y terminará en diciembre del 2018. La primera se ejecutó desde julio a noviembre del 2017.

“Estas 19 esculturas de madera muestran la iconografía, religiosidad y cosmovisión de los chimú que reviste a cada lugar de esa magnificencia que les dice a la gente que está ingresando a un lugar muy importante; además de la magnificencia de los muros con relieves”, indicó.

Balbuena recorrió las zonas excavadas y escuchó la explicación de los arqueólogos que trabajan en la zona; además conoció la labor que realiza el área de conservación para mantener en buen estado el lugar excavado.

La titular del sector estuvo acompañada por Luis Felipe Villacorta Ostolaza, viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, quien destacó el esfuerzo del Estado por invertir en la investigación de nuestro patrimonio cultural.

“Este es un proyecto liderado por el Estado Peruano, y acá se releva la acción no solo en la conservación de nuestro patrimonio, sino también en la generación de nuevo conocimiento científico, que luego será compartido en la academia y en los espacios de transmisión como los museos”, indicó.

Por su parte la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, María Elena Córdova Burga, resaltó la satisfacción de su institución por mostrar los resultados positivos del trabajo realizado en estos ocho meses y medio.

Córdova Burga afirmó que el proyecto de restauración de los muros perimetrales del conjunto amurallado Utzh An se inició en junio del 2017 y tiene como plazo de ejecución 30 meses, que culminarían en mayo de 2020.

“Se trata de un hallazgo excepcional y singular; extraordinario, tanto por su antigüedad como por la calidad estética de la decoración mural y por las esculturas de madera encontradas, que hasta este momento son las más antiguas y diferentes a las que se han investigado en Chan Chan”, acotó.

Corredor decorado

Esta es la primera vez que se registra en Chan Chan un corredor de ingreso a un patio ceremonial completamente decorado con relieves en barro. El área decorada tiene 33.13 metros.

Predominan motivos de olas, escaques y volutas en las que sobresale un motivo zoomorfo conocido como felino o animal lunar. Mide 2.30 x 2 metros aproximadamente. También se aprecia decoraciones de escaques que alternan con otros motivos como bandas de volutas dispuestas en vertical y horizontal; además de borlas (línea, círculo y triángulo trunco) que mide en promedio 1.20 x 1.50 metros.

Esculturas de madera

El equipo multidisciplinario de especialistas del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan del Ministerio de Cultura ha registrado en el ingreso del conjunto amurallado Utzh An, veinte nichos alargados, diez por cada lado, en donde se ubicaron diecinueve esculturas de madera fijadas al piso. En anteriores investigaciones solo se registraron nichos en los conjuntos amurallados Fechech An y Nik An, sin el contenido de las esculturas.

Las esculturas con rostros diferentes representan personajes antropomorfos que miden en promedio 70 centímetros. Cada escultura tiene una máscara de arcilla color beige. Están de pie y portan un cetro en una de sus manos, en la espalda tienen un objeto circular que podría ser un escudo.

CLAVE

Para el jefe de la Unidad de Investigación, Conservación y puesta en valor - Proyecto Especial Chan Chan, arqueólogo Arturo Paredes, lo particular es que las esculturas de madera aparecen por primera vez en un sitio de la etapa media de Chan Chan.