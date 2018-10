Cáceres Llica hizo esas cochinadas... No le inventaron que es un borracho, un violador

Fiorella Montaño Pastrana

Tras quedar tercero en la elección regional, el excandidato al Gobierno Regional de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, medita sobre la campaña, las causas que lo hicieron perder y sobre el futuro del movimiento que fundó.

¿Cuál es la reflexión después del proceso electoral?

Seguimos siendo la primera fuerza del sur por la cantidad de alcaldías y consejerías que obtuvimos.

Se nota un desgaste.

A pesar del desgaste, hemos obtenido más de 20 alcaldías.

¿Cómo revertir la situación?

Hay que hacer una reingeniería, convocar a gente joven que pueda oxigenar el movimiento. Sacudirse de todo aquel sambenito que nos han querido colocar, siendo inocentes.

¿Su sambenito es la corrupción?

Claro. Que alguien haya cometido algún acto de corrupción es individual.

Pero mantuvieron hasta el final a personajes cuestionados, como Marcos Hinojosa...

Marcos no estuvo allí, lo que pasa es que a veces él se metía y no lo puedes botar. Nosotros ya lo separamos. Lamentablemente, son cosas que salpican y si la prensa amarilla hace escarnio de ello, peor.

¿Cuál es su futuro político?

No he visto nada. Pero hace poco recibí una llamada de la Organización Panamericana de la Salud para trabajar con ellos a nivel internacional. Pero eso es solo una llamada y les dije que lo iba a pensar, porque tenemos experiencia en salud y gestión. Lo dejo ahí, es una posibilidad. Tengo el hospital Honorio Delgado. Tengo la facultad de Medicina de la UNSA. Me siento contento porque hemos estado luchando los primeros lugares... Donde perdimos fue en provincia.

A pesar que hicieron un fuerte trabajo en provincias...

Pero hemos ganado en Arequipa, creo que eso es fundamental. A la población de Bustamante y Rivero quiero agradecerle públicamente por el apoyo. Es la tercera vez que ponemos un alcalde y ganamos de lejos. Eso es una prueba de que hay gente que todavía cree en nosotros.

Renace tiene más probabilidades de ganar la alcaldía de Arequipa, aunque con un margen de ciento y tantos votos.

En un partido de fútbol se gana por un gol.

Es muy distinto ganar por goleada a ganar raspando en los suplementarios...

Pero Alfredo Zegarra ganó siempre por goleada.

Su rendimiento disminuyó. La primera vez fue electo alcalde de Arequipa con 40% de los votos...

Hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es el desgaste, que es natural. Lo segundo es el efecto Cavero. Y lo tercero es que compartimos el mismo electorado con Javier Ísmodes. Gran parte de sus electores son nuestros. Si hubiéramos seguido juntos, quizá uno ganaba en primera vuelta.

¿Hay la intención que Renace se vuelva un partido nacional?

Es una posibilidad que se barajó, pero todavía preferimos dejarlo ahí. Tenemos cerca de 50 mil firmas que se quedaron en stand-by. Muchos quisieron derrumbar al árbol, pero no pudieron.

Usted, que es el líder del movimiento, se quedó sin el gobierno regional...

La anterior elección tampoco obtuvimos el gobierno regional e igual ganamos alcaldías. Ahora tenemos incluso más municipalidades.

Pero el líder ya no tendrá ningún cargo político.

Sí, pero hay que tener en cuenta que se luchó en los primeros lugares, no nos rezagaron. El día que te rezaguen, ya fuiste. No estuvimos luchando la cola como otros casos, el de Simón Balbuena es el más patético, obtuvo 3% y Yamel Romero sacó el 2%. No hay ni la más mínima comparación, nosotros luchamos arriba. Renace ganó las elecciones a pesar que nos quisieron destruir y derrumbar. La prensa amarilla hizo escarnio.

Tampoco es el resultado esperado.

No es el resultado óptimo, pero me parece bueno. A otro movimiento lo hubieran hecho leña, con todo lo que la prensa amarilla publicó.

La guerra sucia fue a todos lados, con Ísmodes y Cáceres Llica...

Pero fue más encarnizada hacia nosotros. ¿La guerra sucia de quién? Cáceres ha hecho esas cochinadas y no es guerra sucia. No le han inventado que es un borracho, un violador.

¿Qué le inventaron?

Yo no tengo nada que ver con los Malditos de Chumbivilcas. ¿Qué tengo que ver con Cavero?

Usted está citado dentro de la investigación.

Me están investigando, pero eso no me hace culpable. Había afiches, volantes, ¿yo que tengo que ver con eso?

A Ísmodes le dicen que es chileno...

Él se ha buscado el color de la camiseta, pero nosotros no teníamos que ver en el asunto de los Malditos.

¿El tema de los Malditos de Chumbivilcas ha sido un golpe fuerte?

Nos ha hecho mucho daño.

Aparte hay otros casos, como la denuncia de cobro de cupos a prostíbulos por parte de Hinojosa.

Sí, pero no hay denuncias directas contra Alfredo Zegarra. Todo a sido difamación y calumnia. Lo de Cáceres Llica sí, estuvo borracho en la plaza, tiene la denuncia por violación, la chica lo dijo. Además lo de su esposa; si uno es tan fiel no tiene por qué sacarla como caballito de batalla. Eso no es difamación, la guerra sucia es contra alguien que no hizo nada.

Se le vincula con los Malditos por las fotos y videos de usted y dirigentes.

Todos los dirigentes se toman fotos conmigo. Una sola vez que yo pasaba por ahí fui a la asociación en campaña electoral y luego me invitaron pero mandé una carta de felicitación, como lo hago con todas las asociaciones. Eso no me hace culpable. Eso sí es mala intención.

Hace unos días usted se reunió con algunos simpatizantes y dijo que era una pena que no supieran recompensar estos 8 años de trabajo en el municipio.

Es que hubo falta de difusión de todas las obras que se hicieron. Nunca se hizo tanta obra en Arequipa con tan poco presupuesto. Así es, ni modo.

¿El electorado fue mezquino?

No, lo que pasa es que desconoce el trabajo porque no se comunicó bien. Hay obras importantes. Si preguntamos, la mayoría no sabe que hay un relleno sanitario en Arequipa. Los hospitales los hicimos sin dinero. A veces por no querer hacer aspavientos, el resultado es ese. ❧