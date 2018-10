Municipio de Arequipa paralizado hasta 2019

El Municipio Provincial de Arequipa se quedará paralizado hasta que el nuevo alcalde de la ciudad tome las riendas en enero de 2019. La gestión de Lilia Pauca se despedirá sin iniciar obras de envergadura para la ciudad.

A inicio de esta semana se tenía programado comenzar con la construcción del eje Jerusalén - San Juan de Dios, sin embargo, no ocurrió así. Esta obra es parte del circuito por donde transitarán los buses del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

El gerente general Freddy Cahui señaló que estaba programada la construcción, pero se presentaron retrasos. No se conoce la fecha en la que se empezará el trabajo.

Otra obra que se dejará a la ejecución de la siguiente gestión es el Viaducto Salaverry. Todo indica que el presupuesto de S/ 107 millones que fue asignado al municipio para la obra tendrá que regresar a las arcas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por no ser ejecutado. La municipalidad no consigue los permisos para el proyecto.

El tema de transporte no tendrá ningún avance. En agosto se cerró el padrón para que los taxistas con vehículos que cumplen los requisitos técnicos para el servicio de taxi se formalicen. Aún no les entregan el Setare. El gerente de transportes, Percy Velarde, señaló que no pueden hacerlo porque el TUPA de la municipalidad aún no se aprueba en sesión de consejo.

Otros temas que se verán en la siguiente gestión son el Promuvi y la licitación de la troncal del SIT.