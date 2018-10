"Un cáncer de pulmón ya no es igual a muerte"

El cáncer de pulmón es la segunda enfermedad neoplásica más mortal en el Perú, con un alto impacto humano, social y económico, a pesar de ello, suele recibir menos atención que otros tipos de cáncer. El 85% de casos que se registran es debido al consumo del tabaco sin embargo hay un 15% de pacientes no fumadores que lo padecen.

Para la oncóloga española, Enriqueta Felip, no se debe estigmatizar al grupo de riesgo. “El tabaco es una adicción pero no hay que estigmatizar a los enfermos de cáncer del pulmón porque la información todavía no está tan clara. Todo lo que se puede hacer para que la gente no fume es fundamental”. señala.

Para la especialista quien fue una de las expositoras del Congreso Anual de la Sociedad de Oncología Médica (SPOM) realizado este año en nuestra ciudad, todavía se debe realizar múltiples investigaciones sobre este tipo de cáncer que cobra aproximadamente 60 mil muertes en américa latina.

“La importancia de dejar de fumar, orientar a los escolares, a los jóvenes, todo esto es vital, pero también hay que investigar sobre esta enfermedad porque tenemos cáncer de pulmón en no fumadores y es una de las causas de muerte por cáncer más importante. Con este tipo de cáncer al igual que en el caso de los fumadores su detención pocas veces es en estadíos precoces”.

Sobre el cáncer de pulmón es importante señalar que recién hace unos años se ha empezado a hablar de esta neoplásia en mujeres. “Hace 20 años no se hablaba de cáncer de pulmón en mujeres, habían muy pocos casos. En este momento el 20% de los pacientes de cáncer de pulmón son mujeres. Lo que queremos decir es que el cáncer de mujer existe”. Sostiene.

Para la oncóloga, todas las mujeres somos conscientes del cáncer de mama, de la importancia de hacerse las mamografías pero muy pocas veces de enfermedades como el cáncer de pulmón que se cree que solo lo padecen hombres, sin embargo es una enfermedad que también afecta a las mujeres.

Desapareciendo estigmas

Sobre los estigmas que existen sobre los pacientes con cáncer de pulmón, la doctora Felip menciona que es intangible. “Hay una sensación de que si tengo cáncer de pulmón es porque fumo, bueno soy culpable, pero nadie es culpable de esto. Yo todavía recuerdo cuando se podía fumar en los hospitales y lugares cerrados, esto estaba permitido y nadie se tiene que sentir culpable", menciona.

¿Qué hacer?

Según estudios solo el 20% se diagnostica en estadíos quirúrgicos y en el caso del cáncer es más complejo porque se pueden encontrar falsos positivos además que tampoco hay protocolos claros. Existen datos que señalan que usar screening (test para detectar la enfermedad) en fumadores puede ser eficaz. En el caso de no fumadores hay síntomas como pérdida de peso, afonía, expectoración con sangre que deben servir de alerta para ir a su médico y descartar cualquier tipo de enfermedad.