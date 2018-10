Áncash: obispo cuestiona plagio de planes de gobierno

El obispo de Chimbote, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, cuestionó que candidatos a la Municipalidad Provincial del Santa y Gobierno Regional de Áncash hayan plagiado sus planes de gobierno con la finalidad de convertirse en autoridades de esta parte del país.

“Eso refleja que no tienen ni la mínima idea de lo que podrán hacer en la provincia o en la misma región, es una falta de seriedad con la ciudadanía. Plagiar me parece una anomalía y por no decirlo es un delito, esto me genera desconfianza”, expresó.

El representante de la Iglesia Católica señaló que este tipo de situaciones lo único que hacen es restar credibilidad a los postulantes. “No entiendo por qué no trabajaron sus propios planes y propuestas de trabajo. Con ello nos ha dejado una duda cuando acudamos a las urnas”, anotó.

Asimismo, Simón Piorno calificó como un “pecado social”, que en pleno mitin de cierre de campaña las agrupaciones políticas y sus candidatos estén realizando conciertos millonarios.

“Me llama mucho la atención que en un momento de crisis económica que atraviesa Chimbote y toda la región se estén realizando espectáculos de gran costo. Si proponen planes de gobierno que son utópicos y copiados porque no ponen sus pies sobre la tierra y son más realistas”, puntualizó.

Recordó que este 7 de octubre se realiza las Elecciones Regionales y Municipales y por tanto la población debería tener en claro a qué candidato elegirá para los próximos 4 años de gobierno.