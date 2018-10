El Comando Bigote de Alfredo Zegarra

Roberth Orihuela Q.

Arequipa.

Un grupo de trabajadores del municipio provincial se ha convertido en el brazo logístico de la campaña que busca llevar al gobierno regional a Alfredo Zegarra Tejada, exalcalde y ahora candidato por el movimiento Arequipa Renace.

Se hacen llamar el Comando Bigote y están conformados principalmente por inspectores de la subgerencia de Transporte Urbano y Especial del municipio de Arequipa. Trabajan, explica una fuente interna de Renace, con la venia de Danghelo Zúñiga, titular de dicha área de la comuna provincial. Fue él quien apoyó la salida por vacaciones de 25 inspectores en promedio cada quince días. Todo con el fin de que hagan campaña en favor de Zegarra. Aún así, los que siguen laborando se las ingenian para apoyar activamente.

Están desagregados en cuatro subgrupos. Se encargan de hacer pintas y banderillas con propaganda, organizan bailes para amenizar las caravanas, transportan en camionetas la propaganda, realizan activaciones políticas en varios puntos de la ciudad, actúan como trolls en las redes sociales publicando propaganda negativa contra otros candidatos y también llaman a radios para defender a sus candidatos, principalmente a Zegarra.

El Comando Bigote organiza todo mediante varios grupos de Whatsapp y tienen sus propios líderes. Hacen esto con el fin de despistar y cerrar las líneas de comunicación. Sin embargo, canalizan todo a través del grupo “Amigos siempre amigos”.

Actividades

Las fotografías lo dicen todo. Por ejemplo, el jueves 2 de agosto a las cuatro de la tarde, se puede ver a la madre de una funcionaria del área de Imagen del municipio de Alto Selva Alegre junto a las inspectoras de transporte Carmen Jiménez y Giovanna Montero, pegando stickers con el rostro de Zegarra a cajitas de fósforos.

Cinco días después a las tres y media de la tarde, en La Joya, nueve inspectores de transporte hacen una activación regalando bolsos de Zegarra junto al muñeco del "Bigote que trabaja". Allí están Rodolfo Gómez, Karina Rivera, Sofía Valero, Álvaro Taipe, Elizabeth Pare, Julio Aquiles, Marleni Salinas, Mireya Peña y Elizabeth Barrios, quien es la mano derecha de Zúñiga y la delegada que organiza a los cuatro grupos.

Este medio trató de conversar con Barrios por teléfono, pero tras presentarnos su actitud se tornó defensiva: "Yo no tengo nada que ver con La República. No tengo ningún problema. No le voy a responder".

Funcionarios apoyan

Quién sí confirmó la existencia del Comando Bigote fue Luis Hidalgo, secretario general de la comuna provincial y militante de Renace: "Sé que hay un grupo de trabajadores que hacen campaña y están organizados. Es su derecho, como el mío" .

Pero lo que sí causa suspicacias es la participación activa de la subgerenta de Recursos Humanos, Romy Gálvez, en la campaña de Renace. Es ella quien aprueba las vacaciones de los trabajadores. Esto a razón de 200 por mes desde setiembre, como ella misma lo confirmó.

Gálvez aparece en una fotografía junto a otros funcionarios municipales almorzando luego de realizar una activación el domingo 23 en el distrito de Tiabaya. "Yo solo fui ese día para acompañar a un compañero en su cumpleaños. A veces apoyo en la campaña", dijo. ß