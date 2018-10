Cuenta regresiva para candidatos: traen a famosos y se lanzan pullas por votos

Deysi Pari y corresponsales

A seis días de las elecciones regionales y municipales, los candidatos agotan todas sus oportunidades para cosechar votos en Arequipa.

La jornada dominical comenzó temprano. Desde las ocho de la mañana, un debate organizado por la emisora Exitosa reunió a casi todos los aspirantes al Gobierno Regional de Arequipa en la plaza Umachiri del distrito de Mariano Melgar.

Alfredo Zegarra Tejada de Arequipa Renace llegó al encuentro; sin embargo, argumentó que no podía hablar por un problema en la garganta y pidió que en su lugar participe su postulante a vicegobernador Jaime Mujica Calderón. Seis candidatos se opusieron y solo Justo Mayta estuvo de acuerdo, por lo que fue excluido del encuentro.

PREGUNTAS CON “GOLPE”

En medio de la polémica, uno de los momentos más picantes fue el intercambio de ideas entre Javier Ísmodes Talavera de Arequipa Transformación y Héctor Herrera Herrera del Frente Amplio. Este último le cuestionó al postulante del foco dónde estaba cuando el valle de Tambo (Islay) “hervía” por el conflicto en torno al proyecto minero Tía María y se necesitaba de un abogado para ayudar a los detenidos. Ísmodes le contestó que lo que hacía su mano izquierda no lo tenía que saber la derecha, dando a entender que prestó ayuda (víveres) sin presumir de ello.

La repregunta de Ísmodes a Herrera fue de dónde sacaría los recursos para hacer obras. El abogado dio una respuesta “con veneno”. “No vendiéndole las tierras a los chilenos, respetando a un pueblo. Así vamos a sacar el dinero [...] no cogobernando con Juan Manuel Guillén”, decía Herrera mientras Ísmodes sonreía. De pronto, el segundo dio una palmada en el hombro a su contendor. El gesto no fue tomado bien y Herrera increpó: “Señor Ísmodes, yo no lo he golpeado a usted, no permito que usted me golpeé a mí”. Mientras, desde las portátiles, los gritos no cesaban.

Luego Ísmodes dijo que sabía que esta semana se venían una serie de denuncias en su contra.

“COLGADOS” DE FAMOSOS

A esa misma hora, en otro punto de la ciudad, Víctor Hugo Rivera, candidato a la alcaldía provincial por el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, le sacó provecho a la popularidad del boxeador Jonathan Maicelo.

Juntos recorrieron el mercado San Camilo en el centro de la ciudad. La gente se acercaba por la curiosidad de ver al mediático deportista y sacarse fotografías. Así, Rivera entregó volantes con sus propuestas. El exárbitro señaló que sus amigos pagaron los pasajes aéreos de Maicelo y que su apoyo no es por dinero, sino por la amistad que los une. “Él me dice: ‘Hermano, ¿te vas a postular?, quiero apoyarte’. [...] Lo hemos hospedado en la casa de un amigo”, dijo Rivera, quien agregó que hasta sus exalumnos le traen polos y llaveros para apoyarlo.

Enseguida, criticó las propuestas del metro y tranvía eléctrico lanzadas por sus contendores en debates. Sin embargo, él apuesta por la formalización de todos los taxis.

A su listado de promesas, agregó que él concluiría el puente Héroes del Cenepa, que años atrás fue frenado por un proceso judicial por estar en una zona intangible.

Más tarde, el candidato de la misma agrupación para el distrito de Cerro Colorado, Hermes Oscco, cerró su campaña con un mitin que incluyó a varios artistas de cumbia, como Deyvis Orosco y su grupo Nectar.

Osco evitó responder cuánto le costó el evento. Dijo que los artistas eran sus amigos.

LLUVIA DE CANDIDATOS

El aniversario del Frente de Desarrollo Integral de Paucarpata (Fredipap), en la parte alta del distrito, también fue aprovechado por los candidatos. Alfredo Zegarra (Arequipa Renace) y Gustavo Rondón (Fuerza Arequipeña) acudieron y se subieron al estrado. Al primero lo invitaron y el segundo pidió subir.

Los dirigentes entregaron allí un reconocimiento a Zegarra, quien al principio no estaba afónico como dijo más temprano en el debate. Frente al público, dijo que seguiría apoyando los proyectos de agua, desagüe y canchitas del barrio, también que construiría un coliseo en la zona. Mientras terminaba, el volumen de su voz iba disminuyendo.

Sus simpatizantes no dejaban de arengar y entregar bolsas verdes con el nombre del movimiento.

A Rondón, se le vio rodeado de algunas personas que también acuden religiosamente a las actividades de la gobernadora Yamila Osorio. El candidato dijo que, así como a él, ve a otros trabajadores en las listas de otros candidatos como Javier Ísmodes. Además, señaló que las campañas de Zegarra e Ísmodes son suntuosas por los regalos que dan a la gente.

EN TACNA y cusco

En Tacna se organizaron fiestas en grandes escenarios con sonido, luces y venta de vino durante los cierres de campaña.

El candidato regional Marco Limachi, del movimiento Frente Esperanza por Tacna, organizó una caravana que partió desde el óvalo de La Cultura, en el distrito Gregorio Albarracín (cono sur), y la plaza Quiñones, en el distrito Alto de la Alianza (cono norte), para llegar hasta la avenida Grau. Allí se hizo un mitin con cantantes.

Asimismo, en la José Abelardo Quiñones, Luis Torres, que postula a la región, hizo un mitin de cierre con grupos de tinkus.

Es el caso de Cusco, los candidatos regionales Jean Paul Benavente García, Jejosnovara Cervantes y Héctor Acurio visitaron las provincias de Acomayo, Paucartambo, Anta y Chumbivilcas.

En estas realizaron diferentes actividades. ❧

En Puno dejan perro muerto a candidata y ataúd a otra postulante

Sujetos desconocidos mataron un perro y lo abandonaron en la puerta del local de campaña de la candidata a la Municipalidad Distrital de Pomata del Fadep, Ana María Yupanqui.

Militantes de otras agrupaciones políticas serían los autores. El cuerpo del animal fue cortado con cuchillo y luego fue puesto en un saco de color amarillo. Además, en el cuello, le colocaron una pañoleta de la agrupación Fadep.

Efectivos de la Comisaría PNP de Pomata, en coordinación con la Fiscalía, realizan las investigaciones del caso. Son siete los candidatos que compiten a este municipio, ubicado en la provincia de Chucuito-Juli.

Mientras que, en la provincia de Azángaro, la candidata a esa alcaldía, Irene Carcausto Huanca (46), denunció un atentado en su contra. La aspirante por Alianza Por el Progreso, al promediar las 07:00 horas, halló que la puerta de su vivienda sufrió quemaduras. La policía, además, halló cenizas de papel en el piso y un pequeño ataúd blanco con la inscripción: “Con las horas contadas, Irene”. El presunto atentado viene siendo investigado por el fiscal Roger Aguirre.