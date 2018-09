Sucamec aún no decomisa el arma de fuego a Manuel Liendo Rázuri

Tras el bochornoza actitud de Manuel Liendo Razuri, donde quien amenazó con una pistola a otro conductor en el distrito de San Isidro, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), aún no decomisa el arma de fuego del cuestionado empresario.

Así lo hizo saber una imagen publicada en el Twitter del periodista Beto Ortiz, quien dio sus descargos a su programa 'Beto a Saber'. En su defensa, Manuel Liendo Razuri, asegura que no ha cometido ningún ilícito y que sacó el arma pues se sentía amenazado.

"Si el fiscal quiere denunciar, que denuncie. Reconozco que he reaccionado mal ante una increpación que se tiene hacia mí por una persona que ni siquiera es autoridad (...) No he cometido ningún ilícito, yo no he herido absolutamente a nadie, no he disparado a nadie, no he chocado a nadie", declaró Manuel Liendo Razuri.

Luego de la desaprobación de los usuarios en redes sociales, la Sucamec tomó cartas en el asunto e informó que procederán con el decomiso su arma de fuego. Según el cuadro de sanciones, la infracción L7, corresponde la cancelación de la licencia de uso y asimismo a disponer el decomiso del arma.