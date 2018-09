MPA dará vacaciones a 300 trabajadores hasta diciembre

Edwar Quispe Arequipa La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) programó las vacaciones de cerca de 300 trabajadores más de diferentes áreas y cargos de octubre a diciembre próximo. Esto a menos de un mes de las elecciones municipales y regionales. El asesor de alcaldía Edgar Gonzales Polar precisó que anteriormente ya se aprobó la salida de personal. Por ejemplo, en setiembre, saldrán 104 personas entre empleados (24), CAS (30), obreros (43) y funcionarios (7). Hasta fin de año, un número similar dejará momentáneamente la comuna por mes, según lo programó el área de recursos humanos y por pedido de los trabajadores. Gonzales aseguró que se les deben descansos por acumulación de varios periodos. El gerente municipal, Freddy Cahui, negó que tenga que ver con la coyuntura electoral o el favorecimiento a algún político: "Yo controlo a los trabajadores en actividad. Si usted me dice que un trabajador en actividad está haciendo proselitismo sin permiso, sin vacaciones, yo tengo la obligación de procesarlo". Aclaró que la comuna no puede ejecutar el pago de horas extras o comprar las vacaciones de sus colaboradores, por estar prohibido en la ley de presupuesto. El objetivo de la comuna es dejar sin carga de horas extras a la nueva gestión edil el próximo año. Gonzales dijo que la salida temporal del personal no perjudicará la atención al público o los procesos administrativos en las gerencias. De ser el caso, la comuna puede suspender las vacaciones de los trabajadores y solicitar su retorno.