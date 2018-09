Solo se invierte 7 soles por adolescente en la prevención del embarazo

Este año, el Estado, a través del Ministerio de Salud (Minsa), invierte solo 7 soles por adolescente para el acceso a los servicios de salud vinculados a la prevención del embarazo, según advierte la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), tras analizar el Programa Presupuestal de Salud Materno Neonatal del referido sector.

Según el presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, este monto, dirigido a los adolescentes entre 12 y 17 años, debería utilizarse en servicios preventivos, educativos, de salud sexual y reproductiva, así como atención a víctimas de violencia sexual. "Si bien se reportan avances, el presupuesto público de los sectores es insuficiente y desarticulado para la prevención de la violencia y del embarazo adolescente".

Este monto per cápita se obtiene al dividir los 23.8 millones de soles destinados a dichos servicios preventivos entre los más de 3 millones de menores que serían beneficiados, de acuerdo a la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística (INEI) al 2018.

más de 127 mil menores ya son madres

En el Perú, más de 4 mil 800 madres adolescentes tienen entre 12 y 14 años (3.8%); mientras que otras 122 mil 144, oscilan entre 15 y 19 años (96.2%), según las últimas cifras del INEI. La pobreza, el limitado acceso a la educación y métodos anticonceptivos, así como la violencia sexual son los factores que más inciden en el incremento del embarazo precoz.

De las 11 regiones con mayor crecimiento, entre las que están Lima Metropolitana, las de la selva tienen las cifras más alarmantes. En Loreto, 3 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas por primera vez. Le siguen Amazonas (23.9%), Ucayali (23%) y San Martín (20%).

Precisamente, en estas regiones la inversión por adolescente para la prevención del embarazo no supera los 7 soles. En otras localidades como Lambayeque se destina 28 soles, de acuerdo a los cálculos de la MCLCP (Ver infografía). "Vemos que no hay relación entre el dinero asignado y la evaluación de la problemática. Se debe ver qué hay detrás de las cifras y qué servicios no se están dando", refiere Arnillas.

La viceministra de Salud Pública del Minsa, María del Carmen Calle, señaló que, además de estos servicios preventivos, existen otros programas presupuestales dirigidos a esta población. "Hay programas contra el cáncer, de salud mental y VIH. No solo son 7 soles. A la hora de la hora, uno puede tener anticonceptivos en otra línea y para todas las edades".

Para Elena Zúñiga, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), la reducción del embarazo pasa por garantizar el acceso a la información, la educación, los servicios para ejercer sus derechos, y formar a los jóvenes con igualdad de género. ❧

Piden el enfoque de género