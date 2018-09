Huancayo: pobladores derrumban parte de cerco perimétrico de planta de tratamiento de agua

Centenares de pobladores del anexo de Vilcacoto, en Huancayo, provistos de combas, martillos, sogas, picos y otras herramientas, tumbaron una pared del cerco perimétrico de más de 150 metros de de Sedam Huancayo, en una faena comunal, que empezó en primeras horas de la mañana.

Con esta medida exigieron que la empresa de servicios de agua retroceda 1.50 metros el cerco perimétrico, para continuar con el asfaltado de la carretera Huancayo – Pariahuanca. Realizaron huecos con las combas y picos en las bases del cerco, para luego tirar de las sogas que se encontraban sujetadas a la pared, haciéndolas caer ante la mirada de los policías.

“Hemos enviado cartas notariales para que la empresa Sedam retroceda, pero no responde. Los trabajos están avanzando y existe el temor que no se culmine, porque no hay pase, como se plantea en el expediente”, señaló, José Canto Ureta, vocal del Comité de Gestión de la Carretera Vilcacacoto.

Por su lado un representantes de la empresa Sedam Huancayo llegó al lugar y señaló que existen conversaciones con el Gobierno Regional de Junín para que se pueda ceder estos terrenos, pero que aun estaban en negociación.